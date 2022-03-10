Toroslar zabıtasından semt pazarlarında etiket ve terazi denetimi

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede kurulan semt pazarlarında etiket, terazi ve tezgâh önlüğü kontrolü yaptı.

Vatandaşların alışverişlerinde mağdur olmaması, kaliteli ve güvenli hizmet alabilmesi amacıyla denetimlerini sürdüren ekipler, market ve zincir marketlerin ardından semt pazarlarını denetledi. Hijyen kurallarının da dikkate alındığı pazar denetimlerinde haksız rekabeti önlemek amacıyla kayıt dışı seyyar olarak satış yapan şahıslara da geçit vermeyen ekipler, terazilerin tezgâh önlerinde olması, etiketlere ürünlerin kilo fiyatlarının yazılması konusunda pazar esnafını uyardı.

Kurallara uyan pazar esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlar ise denetimlerden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, teşekkür ettiler.

Konuyla ilgili açıklamaya yapan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, önceliklerinin halkın sağlığını korumak olduğunu belirterek, “Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla ilçemiz genelinde denetimlere aralıksız devam ediyoruz. Ekiplerimiz, vatandaşlarımızın mağdur olmamaları ve maddi açıdan zarar görmemeleri için semt pazarlarında etiket ve terazi kontrolü yaptı. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşan vatandaşlarımız, istek ve taleplerini belediyemizin 0324 322 72 00 numaralı telefonunu arayarak iletebilirler” dedi.

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