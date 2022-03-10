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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köylü kadınlara sinema sürprizi

İHA

Köylü kadınlara sinema sürprizi

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, Mezitli Kent Konseyi ve özel bir hastane işbirliği ile Tepeköy Mahallesinde yaşayan üretici kadınlara yönelik olarak “Sağlıklı Kadın ve Çocuk, Sağlıklı Toplum” semineri gerçekleştirildi.
Kadın ve çocuklara yönelik ücretsiz tarama testlerinin ve doktor muayenelerinin de dahil olduğu proje kapsamında birçok konuda eğitimler verildi. Kadınlar hastanenin toplantı salonunda gerçekleştirilen etkinliğe, Tepeköy’den Mezitli Belediyesinin otobüsleriyle geldi. Mezitli Belediyesi Eşitlik Birimi Sorumlusu Burcu Şanlı tarafından eşitlik birimi, kadın ve çocuk danışma merkezi tanıtımı ve Mezitli Belediyesi bünyesinde kadınlara yönelik yapılan projelerin yanısıra Toplumsal Cinsiyet Eşitliği eğitimi verildi. Mezitli Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkan Yardımcısı Yeşim Tuğcu Tekniker ise kent ve kadınların yaşamını değerlendirdi.
Eğitim buluşmasının ardından Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, kadınlara sürpriz yaparak sinema davetinde bulundu. Sayapark Alışveriş Merkezi ile yapılan işbirliği içerisinde gerçekleştirilen buluşmada, Tepeköylü kadınlar gösterimde olan iki film arasında tercihini Bergen filminden yana kullandı. Eril şiddet nedeniyle yaşamını yitiren Belgin Sarılmışer’in yaşamının anlatıldığı filmi kadınlarla birlikte izleyen Tarhan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutlayarak, “Kadınlar ne kadar güçlü olursa izlediğimiz bu şiddet olayları o kadar toplumsal yaşamdan uzak olacaktır. Bu nedenle Mezitli’de tüm kadınların üretimin içerisinde olması için projeler geliştiriyoruz. Aynı zamanda çok özel işbirlikleri yaparak, kadınlara sağlık, sosyal ve ekonomik alanlarda bilgilendirme toplantıları gerçekleştiriyoruz. Yine Mezitli Belediyesi, Mezitli Kent Konseyi ve Mersin Medical Park Hastanesi ile çok önemli bir projeye imza attık. Mezitli’nin en uzak mahallesinden gelerek eğitimlere katılan kadınlarımıza bir sürpriz yaparak Sayapark Alışveriş Merkezimizin de desteğiyle sinemaya götürdük. Kadınların pek çoğu ilk kez sinemaya geliyorlar. Çok faydalı bilgiler alarak, sinemaya gidip film izleyerek çok özel bir gün yaşadılar. Ben tüm destek veren kuruluşlara, eğitim veren değerli eğitmenlerimize ve çok uzak yolardan gelerek eğitimlere katılan tüm kadınlara teşekkür ediyorum” dedi.

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