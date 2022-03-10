Sosyal uyum merkezi 3 bin 500 göçmeni ağırladı Seçer: "Uluslararası Göç Örgütü’yle çok güzel işler yapıyoruz ve bunu da sürdürme kararlılığı içerisindeyiz"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Güneydoğu ve Akdeniz Bölge Direktörü Lance Bonneau ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Başkan Seçer ve IOM heyeti, sosyal uyum merkezinde incelemelerde bulunarak, eğitim atölyesi olarak kullanılacak ek binanın açılışını yaptı.

Başkan Seçer’i makamında ziyaret eden heyette IOM Güneydoğu ve Akdeniz Bölge Direktörü Lance Bonneau, Kıdemli Program Koordinatörü Torsten Haschenz, Koruma Projesi Müdür Vekili Aileen Voit ve Hatay Ofis Müdürü İbrahim Timurtaş yer aldı. Ziyarete Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz da eşlik etti. Seçer, IOM ile uyumlu bir iş birliği içerisinde olduklarını belirterek, “Ülkemizde şu anda göç konusunda sorunlar yaşayan en önemli illerin başında Mersin geliyor. Mersin’de resmi kayıtların çok üzerinde geçici koruma altında sığınmacının olduğunu hepimiz biliyoruz” dedi.

Şu anda resmi kayıtlara göre Mersin’de 241 bin geçici koruma altında sığınmacı bulunduğunu söyleyen Seçer, “Bu sayının 350400 bin sığınmacıdan aşağı düşmeyeceğine eminim” diye konuştu.

Sığınmacıların kente taşıdığı bazı yükler olduğuna dikkat çeken Seçer, şu anda Mersin nüfusunun 2 milyon olduğunu ancak kentin yüzde 20’ye denk gelen bir ek nüfusa sahip olduğunu söyledi. Seçer, 400 bin civarında bir nüfusun yerel halkla birçok açıdan farklılıklar gösterdiğine değinerek, “Bir kurumu yöneten başkan olarak size resmi olarak hükümetinizin sağladığı kaynakların çok ötesinde bir nüfusa bu kaynakları aktarmak zorunda kalıyorsunuz. Şimdi bu konunun bazı ayakları var. Bir ekonomi, iki bizim de beraberce üzerinde çalıştığımız sosyal uyum” şeklinde konuştu.

Bu nüfusun günlük yaşamdan kaynaklı doğurduğu maddi yüklere de dikkat çeken Seçer, “Siz bugüne kadar 2 milyon için planladığınız içmesuyu şebeke hattını bundan sonra 2 milyon 400 bin insanı düşünerek ya da yapacağınız atıksu, bir diğer adıyla kanalizasyon sistemini bu gerçek nüfusa göre oluşturmak zorundasınız” ifadelerini kullandı.

Sosyal uyum noktasında eğitim ve danışmanlık gibi birçok boyutta gerçekleştirdikleri iş birliği için IOM’a Büyükşehir Belediyesi adına teşekkürlerini aktaran Seçer, “Burada bizim belediyemizle çalışırken rahat olun. Her şey olması gerektiği gibi yapılıyor; günü kurtarmak için değil. Gerçekten kalıcı, faydalı ve amacını gerçekleştirme çabası olarak görün. Bizim amacımız bu; amaç hasıl olsun. Biz bunu arzu ediyoruz” dedi.



“Çok güzel işler yapıyoruz ve bunu da sürdürme kararlılığı içerisindeyiz”

Seçer, ardından heyetle birlikte sosyal uyum merkezine geçti. 10 Haziran 2021’den bu yana ev sahibi toplulukla sosyal uyumun sağlanması amacıyla sosyal uyum merkezinde hem Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hem de göçmenlere yönelik ücretsiz danışmanlık ve yönlendirme hizmeti sürerken, sosyal uyum merkezine ‘eğitim atölyesi’ olarak hizmet verecek bir de ek bina kazandırıldı. Heyetle birlikte açılışı yapılan ek binanın içerisindeki çocuk oyun alanları ve atölyeleri gezen Seçer, “Büyükşehir Belediyesi olarak Uluslararası Göç Örgütü’yle çok güzel işler yapıyoruz ve bunu da sürdürme kararlılığı içerisindeyiz” diye konuştu.



"Uyum merkezi, bugüne kadar çoğu kadın olmak üzere 3 bin 500 göçmeni ağırladı”

Uluslararası Göç Örgütü Bölge Direktörü ve nezdindeki heyetle hem mevcut durumu değerlendirdiklerini hem de geleceğe dair bazı planlamaları konuştuklarını vurgulayan Seçer, “Mersin, başta Suriyeliler olmak üzere çok sayıda göçmeni misafir eden bir kent. Bunun kente hem ekonomik hem sosyal hem de kültürel anlamda önemli yükleri var. Bunları uluslararası örgütlerle iş birliği yaparak aşmanın yollarını arıyoruz. Bu partnerlerimizden bir tanesi de iş birliği yaptığımız Uluslararası Göç Örgütü. Bu sosyal uyum merkezi bugüne kadar çoğu kadın olmak üzere 3 bin 500 göçmeni ağırladı. Onlara danışmanlık verdi her açıdan, eğitim verdi ve bir farkındalık oluşturmak onların buradaki yaşamlarına katkı sunmak, adaptasyonunu sağlamak adına önemli çalışmalar yaptı” şeklinde konuştu.



“Bu iş birliğinin sağlam ve sürdürülebilir olduğunu duymak çok teşvik edici”

IOM Güneydoğu ve Akdeniz Bölge Direktörü Lance Bonneau ise yerel toplum ile geçici koruma altındaki Suriyeliler ve diğer göçmenlerin sosyal uyum açısından ilişkilerini önemsediklerini belirterek, “Bizim burada yaptığımız çalışmalar hem Suriyeliler hem göçmenler hem de yerel topluluklar için temel teşkil eden oldukça önemli çalışmalar ve iş birlikleri. Sizden bu iş birliğinin ne kadar sağlam ve sürdürülebilir olduğunu duymak bizim açımızdan gerçekten çok teşvik edici” ifadelerini kullandı.

Sosyal uyum merkezinin eğitim atölyesi olarak hizmet verecek ek binasının açılışında da değerlendirmelerde bulunan Bonneau, “IOM adına belediyemize çok teşekkür etmek istiyorum. Hem yerel topluluk hem de mülteci topluluk için burada sağladığımız bu faaliyetlerle birlikte onların desteklenmesine yardımcı olacağız. Sosyal uyum merkezimizin bu ikinci binasını açtığımız için bugün burada gerçekten çok onur duydum” dedi.

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