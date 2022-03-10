Vali Su: “Haksız fiyat artışı ve stokçuluğa yönelik denetimler etkin şekilde sürüyor”

– Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin genelinde haksız fiyat artışı ve stokçuluğa yönelik denetimlerin etkin şekilde sürdüğünü söyledi.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklayama göre, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk denetimlerine ilişkin konuların değerlendirildiği toplantı, Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi. Sahil Valilikte gerçekleştirilen toplantıya Vali Su’nun yanı sıra Vali Yardımcısı Abdulhamit Erguvan, Tarım ve Orman İl Müdürü Arif Abalı, Ticaret İl Müdürü Hacı Akif Yıldız, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hasan Gül katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Su, Ticaret İl Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, kaymakamlıklar, zabıta ekipleri ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından, haksız fiyat artışı, satıştan kaçınma ve stokçuluğa yönelik denetimlerin Mersin genelinde etkin bir şekilde sürdürüldüğünü söyledi. Su, tüm yurtta olduğu gibi Mersin’de de ayçiçek yağı ile ilgili herhangi bir sorun bulunmadığını kaydederek, konunun titizlikle takip edilmeye ve denetimlerin aralıksız sürdürülmeye devam edileceğini ifade etti.

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