MERCEK’te yabancı dil kurslarına başvurular başladı

– Mersin Büyükşehir Belediyesi MERCEK Mesleki Eğitim Merkezinde verilecek Almanca ve Rusça dil kurslarına başvurular başladı. Adaylar, A1 seviyesinde verilecek kurslar ücretsiz olacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, merkez Yenişehir ilçesinde yapımını tamamladığı MERCEK Mesleki Eğitim Merkezinde verilecek kurslar için online başvurular sürüyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre başvurular, Mersin’de iş dünyasında adaylarda İngilizceden sonra en fazla Almanca ve Rusça dil yeterliliği arandığını tespit eden Büyükşehir Belediyesi, MERCEK’te bu yönde kurs verebilmek adına harekete geçti. Almanca ve Rusça için 2 sınıf açılması planlanan MERCEK’te kurslara katılım için başvurular alınmaya başladı. Adaylar, kurslara mersin.bel.tr ve mercek.mersin.bel.tr adresinden veya TEKSİN üzerinden online başvuru yapabilecek. Kurslar A1 seviyesinde verilecek.



“İş dünyasında en çok konuşulan dillerin Almanca ve Rusça olduğunu tespit ettik”

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, ücretsiz kurslara başvuruların başladığını vurguladı. MERCEK’te verilecek kursları ihtiyaca göre belirlediklerini ifade eden Karakuş, “Bizim amaçlarımızdan birisi de vatandaşlarımızın iş dünyasına girerken karşılaştığı zorluklarla nasıl baş edecekleri konusunda çözüm üretebilmek. Araştırmalarımızın sonucunda iş dünyasında en çok konuşulan dillerin Almanca ve Rusça olduğunu tespit ettik. Bu tespitlerimiz sonucunda da ücretsiz olarak kurslarımızı açtık” dedi.

Kurs için detayları da paylaşan Karakuş, “Almanca ve Rusça için A1 seviyesinde kurslarımızı açacağız. Almancayı 120 saat, Rusçayı 136 saat olarak planlıyoruz” diye konuştu.

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