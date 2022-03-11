Akdeniz’de tablo gibi görüntü

Mersin’de Doğu Akdeniz üzerindeki bulutlu hava, martılar ve balıkçılarla birleşince ortaya tablo gibi görüntüler çıktı.

Ülke genelinde birçok ilde kış şartları tekrar etkisini gösterirken, Mersin’de güneşli ve zaman zaman kuvvetli rüzgârlı hava etkili oluyor. Kuvvetli poyraz ile birlikte bulutlar da Toroslardan gelerek Akdeniz üzerinden geçiyor. Güneş, deniz, bulut, martılar ve balıkçılarla birlikte ortaya izlemesi keyif veren doğal bir tablo çıkıyor. Ara ara etkili olan rüzgâra rağmen martılar denizden yiyeceklerini ararken, nadir de olsa balıkçılar yakın noktalarda avlanmaya çalışıyor.

Öte yandan, Mersin’in de bugün gece saatlerinden itibaren yağışlı hava dalgasına gireceği, yağışların pazar gününe kadar ara ara etkili olacağı belirtildi. Kentte bin rakım üzeri bölgelerde yağışların kar olarak görülebileceği de kaydedildi.

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