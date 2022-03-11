Sertavul Geçidi ulaşıma kapandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sertavul Geçidi ulaşıma kapandı

İHA

Akdeniz Bölgesini İç Anadolu Bölgesine bağlayan Mersin'in Mut ilçesindeki Sertavul Geçidi, yoğun kar yağışı, tipi ve sis nedeniyle ulaşıma kapandı.

Sertavul Geçidi ulaşıma kapandı

Akdeniz Bölgesini İç Anadolu Bölgesine bağlayan Mersin'in Mut ilçesindeki Sertavul Geçidi, yoğun kar yağışı, tipi ve sis nedeniyle ulaşıma kapandı.
Alınan bilgiye göre, D715 Karaman Mut Karayolu Sertavul geçidi 4. kilometreden iniş ve çıkış mevkisinde şiddetli tipi ve kar yağışı sebebi ile yol trafiğe kapatıldı. Şiddetli tipi sebebi ile araçların ilerlemesinin mümkün olmadığı, tipinin şiddetinin azalmasının ardından yolun trafiğe açılacağı bildirildi.
Hava sıcaklığının eksi dereceye düştüğü bölgede kar altında şiddetli buzlanma olduğu bildirildi.
Bölge trafik ekipleri, seyir halindeki araçları Yapıntı Mahallesi Şikşek Tesisleri önünde durdurarak, araçların geçişine izin vermiyor.
Karayolları ekipleri, yoldaki kar ve buzlanmayı önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin'de 'Bağımlılıkla mücadelede el ele' paneli Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak: "Asıl önemli olan, madde ile hiç temas edilmemesi”
YEREL HABERLER Mersin'de 'Bağımlılıkla mücadelede el ele' ...
Aydıncık’ta yanan alanlara 70 bin keçiboynuzu fidanı dikildi
YEREL HABERLER Aydıncık’ta yanan alanlara 70 bin keçiboynuzu fidanı ...
Akdeniz’de tablo gibi görüntü
YEREL HABERLER Akdeniz’de tablo gibi görüntü
Polisin operasyonunda ele geçirildi, kendi silahını üretmiş Mersin'in Tarsus ilçesinde gözaltına alınan bir şahsın evinde yapılan aramada, su borusu, serum lastiği, zincir, sibop, çivi ve vida kullanılarak üretilen el yapımı tabanca ele geçirildi
YEREL HABERLER Polisin operasyonunda ele geçirildi, kendi silahını ...
MERCEK’te yabancı dil kurslarına başvurular başladı
YEREL HABERLER MERCEK’te yabancı dil kurslarına başvurular başladı
Mola Evi, serebral palsi hastası Elif Naz’a yuva oldu
YEREL HABERLER Mola Evi, serebral palsi hastası Elif Naz’a yuva oldu
Erdemli Belediyesi, semt pazarlarındaki esnafa yelek dağıttı
YEREL HABERLER Erdemli Belediyesi, semt pazarlarındaki esnafa yelek ...
LDLC Asvel Feminin - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 64-77
YEREL HABERLER LDLC Asvel Feminin - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: ...
Vali Su, Akdeniz Hükümet Konağı inşaatında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Su, Akdeniz Hükümet Konağı inşaatında ...
Vali Su: “Haksız fiyat artışı ve stokçuluğa yönelik denetimler etkin şekilde sürüyor”
YEREL HABERLER Vali Su: “Haksız fiyat artışı ve stokçuluğa yönelik ...
Sosyal uyum merkezi 3 bin 500 göçmeni ağırladı Seçer: "Uluslararası Göç Örgütü’yle çok güzel işler yapıyoruz ve bunu da sürdürme kararlılığı içerisindeyiz"
YEREL HABERLER Sosyal uyum merkezi 3 bin 500 göçmeni ağırladı Seçer: ...
Köylü kadınlara sinema sürprizi
YEREL HABERLER Köylü kadınlara sinema sürprizi
Tarsus’ta ev yangını
YEREL HABERLER Tarsus’ta ev yangını
Toroslar zabıtasından semt pazarlarında etiket ve terazi denetimi
YEREL HABERLER Toroslar zabıtasından semt pazarlarında etiket ve ...
Mersin'de marketlerin deposunda binlerce litre yağ ele geçirildi Stokçuluk yaptıkları belirlenen marketlere ceza yağdı
YEREL HABERLER Mersin'de marketlerin deposunda binlerce litre yağ ...
Mimarlık Fakültesi öğrencileri, İmar Kanunu dersini Mezitli Belediyesinde işledi
YEREL HABERLER Mimarlık Fakültesi öğrencileri, İmar Kanunu dersini ...
Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Tanıtım Günleri başlıyor
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Tanıtım ...
'All On Four' tekniği ile dişlere pratik çözüm
YEREL HABERLER 'All On Four' tekniği ile dişlere pratik çözüm
Büyükşehir Belediyesi, Özgürlük Mahallesinde LGS’ye hazırlık kurs merkezi açıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi, Özgürlük Mahallesinde LGS’ye ...
Başkan Seçer, Türkiye’nin ilk kadın il belediye başkanı Müfide İlhan’ın kızlarını ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Seçer, Türkiye’nin ilk kadın il belediye ...
Mersin'de kaçak sigara imalathanesine operasyon: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de kaçak sigara imalathanesine operasyon: 4 ...
Bu eğitimle işitme engellilerin hayatları kolaylaşıyor İşitme engelliler 80 saatlik eğitimle okuma yazmayı öğreniyor Öğretmen ve kursiyerler tarafından işaret diliyle “Bütün işitme engelli arkadaşlarımızı okuma yazma kurusuna davet ediyoruz” mesajı verildi
YEREL HABERLER Bu eğitimle işitme engellilerin hayatları ...
Mersin'de yangın bölgesinde çağla hasadı Yangında zarar gören bahçelerden hasat edilen çağlanın kilogramı 100 TL'den satılıyor
YEREL HABERLER Mersin'de yangın bölgesinde çağla hasadı Yangında ...
Mersin'de kayalıklarda el bombası bulundu
YEREL HABERLER Mersin'de kayalıklarda el bombası bulundu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.