Aranan kaynak ustası, su borusundan tabanca yapmış



Okan ÇALIŞKAN/ TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kaynak ustası A.A. gözaltına alındı. A.A.'nın evindeki aramada metal su borusundan üretilmiş el yapımı tabanca ele geçirildi.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'hırsızlık, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığını ihlal, dolandırıcılık, hizmet nedeni ile güveni kötüye kullanma, tehdit, hakaret, askeri ceza kanuna muhalefet' suçlarından aranan şüphelilere yönelik 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G., M.D., A.R.S., A.A., H.E. ve F.G. gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan şüphelileri yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Şüphelilerden, 'tehdit ve hakaret' suçundan 6 ay 7 gün hapis cezasıyla aranan kaynak ustası A.A.'nın evinde yapılan aramada, el yapımı tabanca ve 5 mermi ele geçirildi. Metal su borusunu motosiklet zinciriyle mekanizmaya bağlayan A.A.'nın ateşleme için ise inşaat çivisi ve kalem yayı kullandığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.G., M.D., A.R.S., A.A. ile H.E. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. F.G. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2022-03-11 13:08:29



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