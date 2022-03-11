Mersin’de 2019 yılında evlerinin banyosunda kafasından tabanca ile vurularak öldürülen 5 aylık hamile 17 yaşındaki İrem B.’nin katil zanlısı olduğu iddia edilen aile üyesi 7 kişinin yargılanması tamamlandı. Mahkeme heyeti aile üyesi 5 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, anne ve amcaya beraat kararı verdi. Ayrıca mahkeme heyeti, tutuklu sanıklara indirim uygulanmamasını kararlaştırdı.

Davanın karar duruşması 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu bulunan anne Saadet B., baba Kasım B., ağabeyler Vedat B., Mehmet Ali B.,

amca Mehmet Veyis B. ve İbrahim B. ile taraf avukatları katılırken, tutuksuz yargılanan amca Mehmet B. ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada söz alan anne Saadet B., savcının verdiği mütalaaya katılmadığını belirterek, "Benim ciğerim yanıyor. Ben yüce adalete sığınıyorum. Eğer bir suçum varsa idama götürün ama benim suçum yok. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Baba Kasım B. ise üzerlerine bir oyun kurulduğunu söyleyerek, "22 aydır aynı baskı altındayız. Bir türlü kendimizi ifade edemiyoruz. Bir iddia ile koskoca bir aile perişan ediliyor. Biz töre saiki ile bu cinayeti işleyecek olsak Şanlıurfa'da yapardık. Biz şu anda mağduruz. Acımızı yaşamadık, yaşatmadılar. Bu bir iftiradır, yalandır. Artık tahliyemizi istiyorum" diye konuştu.

Ağabey Mehmet Ali B. de suçlamaların hiçbirini kabul etmediklerini ifade ederek, "Ben kardeşimi öldürmedim. Emniyette verdiğim ifadeyi kabul etmiyorum. Adalete güveniyorum ve inanıyorum. İşlemediğimiz bir suçtan dolayı 2 yıldır tutukluyuz" şeklinde konuştu.

Ağabey Vedat B. ise mütalaayı kabul etmediğini söyleyerek, "Ben olayda hiçbir şekilde yönlendirme yapmadım. Ortada olmayan bir suç var. Biz böyle insanlar değiliz. O yüzden beraatımızı istiyorum" ifadelerini kullandı.

Amca İbrahim B. de mütalaayı kabul etmediklerini ifade ederek, "Biz hiç kimse üzerinde baskı kurmadım. Böyle bir şey mümkün değil. Ben de babayım. Böyle bir şey yapmadım. Adalete güveniyorum. 22 aydır ailece mağduruz. Bizi bu duruma düşüren sadece bir iddiadır" dedi.

Amca Mehmet Veyis B. kendisinin olayla hiçbir ilgisinin olmadığını belirterek, tahliyesini talep eti.

Taraf avukatlarının da savunma yaptığı duruşmada, savcı bir önceki duruşmada verdiği mütalaayı tekrarladı.

Mahkeme heyeti ise ağabey Mehmet Ali B.'yi 'kardeşe, çocuğa, gebe olduğu bilinen kişiye karşı töre saikiyle öldürme', baba Kasım B.'ye 'alt soya, çocuğa, gebe olduğu bilinen kişinin ölümünü azmettirme', ağabey Vedat B. ile amcalar Mehmet Veyis B. ve İbrahim B.'yi de 'cinayeti azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, anne Saadet B. ile amca Mehmet B.'nin de tahliyesine karar verirken, tutuklanan sanıklarla ilgili indirim uygulanmamasını kararlaştırdı.



Olay

7 Kasım 2019 tarihinde merkez Yenişehir ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, İrem B., evlerinin banyosunda babasının ruhsatsız tabancasıyla başından vurulmuş halde bulundu. 5 aylık hamile genç kız, kaldırıldığı hastanede 1 gün sonra hayatını kaybetti. Sezaryenle dünyaya gelen bebeği ise 3 ay sonra öldü. Olayla ilgili ifadeleri alınan aile fertleri, genç kızın intihar ettiğini iddia etti. İrem B.’nin cenazesi Şanlıurfa’da toprağa verdi.

Genç kızın ölümündeki şüpheler üzerine özel ekip kurularak çalışma başlatıldı. 7 ay boyunca yüzlerce kişi ile görüşen, kamera kayıtlarını tek tek inceleyen ekipler, olayın cinayet olduğunu tespit etti. Cinayetle ilgili çalışmasını tamamlayan özel ekip, şafak operasyonuyla Şanlıurfa’ya bağlı Örencik köyünde yaşayan ağabey Mehmet Ali B., baba K.B., anne S.B., büyük ağabey V.B., amcalar İ.B., M.V.B. ve M.B.’yi gözaltına aldı. Mersin’e getirilen şahısların tek tek ifadeleri alındı. İfadesinde ağlayarak kardeşini öldürdüğünü itiraf eden Mehmet Ali B., olayı baba, anne ve amcalarının baskısıyla yaptığını söyledi. Diğer şüpheliler ise iddiaları kabul etmedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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