Muharrem İnce, 6 partiye Mersin’den yüklendi Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 6 partinin imzaladığı ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni’ni eleştirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muharrem İnce, 6 partiye Mersin’den yüklendi Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 6 partinin imzaladığı ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni’ni eleştirdi

İHA

Muharrem İnce, 6 partiye Mersin’den yüklendi Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 6 partinin imzaladığı ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni’ni eleştirdi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni’ne imza atan 6 partiye Mersin’den yüklendi. Metinde Atatürk, laiklik, Siyasi Partiler Kanunu, ön seçim gibi pek çok başlığın olmadığına dikkat çeken İnce, “‘Aman burayı söylemeyeyim Temel Bey’i kızdırmayayım, Burayı söylemeyeyim Meral Hanım'ı kızdırmayayım, burayı söylemeyeyim Ali Babacan'ı kızdırmayayım, burayı söylemeyeyim Davutoğlu'nu kızdırmayayım.’ Böyle bir pazarlık, biz yokuz bunun içinde” dedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin Mersin il binasının açılışı ve bir dizi program çerçevesinde Mersin’e geldi. İl binasının açılışı öncesinde bir otelde basın toplantısı düzenleyen Muharrem İnce, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Son dönemde akaryakıta gelen zamları eleştiren İnce, ülkedeki sorunlarının çözümünün Memleket Partisi olduğunu söyledi. Memleket Partisi'nin daha bir yılını doldurmamış yeni bir parti olduğuna işaret eden İnce, “Büyük iddialarla yola çıktık. Allah’ın izni, milletin isteğiyle önümüzdeki süreçte bu ülkeyi uçurumun başından çekip alacağız” diye konuştu.
Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan İnce, 6 partinin imzaladığı ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni’ anımsatılarak, önümüzdeki seçimde bu partilere katılıp katılmayacağı sorusuna şu yanıtı verdi:
“Birincisi, önümüzdeki süreçte bir kere başkanlık yarışı olacak. Başka çaresi yok, anayasa öyle. Önümüzdeki süreçte cumhurbaşkanı adayları yarışacak. Başka çaresi yok ki bunun. Başka türlü mümkün değil. Mevcut olan anayasa neyse ona göre yarışacaksınız. Altılı ekip, geçen gün bir metinde anlaştılar. O metinde Atatürk yoktu, laiklik yoktu, cemaatler, tarikatlar ne olacak, yoktu, nükleer enerji yoktu. Pek çok başlık yoktu. Siyasi Partiler Kanunu yoktu. Ön seçim yoktu. Hiçbiri yoktu. Bunlar varsa biz yokuz. Atatürk'ü koyarlarsa, laikliği koyarlarsa, tarikatlarla ilgili ne yapacaklarını koyarlarsa Siyasi Partiler Kanununu koyarlarsa, genel başkan diktatörlüğüne son verirlerse, gerçekten bu ülkede demokrasi istiyorlarsa biz de masaya geliriz, merak etmeyin. Ama bunu yaparlarsa geliriz. Öyle kaçak güreşirlerse olmayız. ‘Atatürk’ diyecekler, demezlerse olmaz. ‘Laiklik’ diyecekler, demezlerse olmaz. Tarikatlarla cemaatlerle eğitime teslim edecekler mi etmeyecekler mi? ‘Aman burayı söylemeyeyim Temel Bey’i kızdırmayayım, burayı söylemeyeyim Meral Hanım'ı kızdırmayayım, burayı söylemeyeyim Ali Babacan'ı kızdırmayayım, burayı söylemeyeyim Davutoğlu'nu kızdırmayayım.’ Böyle bir pazarlık, biz yokuz bunun içinde. Biz Erdoğan'ı göndermek istiyoruz ama ilkeli göndermek istiyoruz, ilkeli. Kaçak değil, yani HDP ile kapının dışında görüşecekler, metinde Atatürk olmayacak, tarikatlara laf etmeyecekler. ‘Yeter ki, anlaşalım metin üzerinde’. Parti tabanına sormayacaklar. Ne diye biz orada olalım ki? Biz ilkeli siyasetçiyiz. Biz yolumuza devam ediyoruz. Ne 'Cumhur' ne 'Millet' tek yol 'Memleket' diyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muharrem İnce: Çiftçiye ürün garantisi verilmeli (2)
YEREL HABERLER Muharrem İnce: Çiftçiye ürün garantisi verilmeli (2)
Hamile İrem'in öldürülmesinde 5 sanığa 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezası
YEREL HABERLER Hamile İrem'in öldürülmesinde 5 sanığa ...
İrem'in katil zanlılarına ağırlaştırılmış müebbet hapis Mersin’de 2019 yılında evlerinin banyosunda kafasından tabanca ile vurularak öldürülen 5 aylık hamile 17 yaşındaki İrem B.’nin katil zanlısı olduğu iddia edilen aile üyesi 7 kişinin yargılanması tamamlandı Mahkeme heyeti aile üyesi 5 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, anne ve amcaya beraat kararı verdi Ayrıca mahkeme heyeti, tutuklu sanıklara indirim uygulanmamasına karar verdi
YEREL HABERLER İrem'in katil zanlılarına ağırlaştırılmış müebbet ...
Akdeniz Belediyesinden çiftçilere gübre yardımı
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesinden çiftçilere gübre yardımı
Başkan Gültak, ‘borç arttı’ iddialarına belgelerle yanıt verdi Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, meclis toplantısında meclis üyelerinin borç yükünün arttığına yönelik iddialırını yanıtladı Gültak: “Devraldığım borç iddia ettiğiniz gibi 170 milyon TL değil 230 milyon TL'dir”
YEREL HABERLER Başkan Gültak, ‘borç arttı’ iddialarına belgelerle ...
Aranan kaynak ustası, su borusundan tabanca yapmış
YEREL HABERLER Aranan kaynak ustası, su borusundan tabanca yapmış
Mersin'de 'Bağımlılıkla mücadelede el ele' paneli Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak: "Asıl önemli olan, madde ile hiç temas edilmemesi”
YEREL HABERLER Mersin'de 'Bağımlılıkla mücadelede el ele' ...
Sertavul Geçidi ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Sertavul Geçidi ulaşıma kapandı
Aydıncık’ta yanan alanlara 70 bin keçiboynuzu fidanı dikildi
YEREL HABERLER Aydıncık’ta yanan alanlara 70 bin keçiboynuzu fidanı ...
Akdeniz’de tablo gibi görüntü
YEREL HABERLER Akdeniz’de tablo gibi görüntü
Polisin operasyonunda ele geçirildi, kendi silahını üretmiş Mersin'in Tarsus ilçesinde gözaltına alınan bir şahsın evinde yapılan aramada, su borusu, serum lastiği, zincir, sibop, çivi ve vida kullanılarak üretilen el yapımı tabanca ele geçirildi
YEREL HABERLER Polisin operasyonunda ele geçirildi, kendi silahını ...
MERCEK’te yabancı dil kurslarına başvurular başladı
YEREL HABERLER MERCEK’te yabancı dil kurslarına başvurular başladı
Mola Evi, serebral palsi hastası Elif Naz’a yuva oldu
YEREL HABERLER Mola Evi, serebral palsi hastası Elif Naz’a yuva oldu
Erdemli Belediyesi, semt pazarlarındaki esnafa yelek dağıttı
YEREL HABERLER Erdemli Belediyesi, semt pazarlarındaki esnafa yelek ...
LDLC Asvel Feminin - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 64-77
YEREL HABERLER LDLC Asvel Feminin - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: ...
Vali Su, Akdeniz Hükümet Konağı inşaatında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Su, Akdeniz Hükümet Konağı inşaatında ...
Vali Su: “Haksız fiyat artışı ve stokçuluğa yönelik denetimler etkin şekilde sürüyor”
YEREL HABERLER Vali Su: “Haksız fiyat artışı ve stokçuluğa yönelik ...
Sosyal uyum merkezi 3 bin 500 göçmeni ağırladı Seçer: "Uluslararası Göç Örgütü’yle çok güzel işler yapıyoruz ve bunu da sürdürme kararlılığı içerisindeyiz"
YEREL HABERLER Sosyal uyum merkezi 3 bin 500 göçmeni ağırladı Seçer: ...
Köylü kadınlara sinema sürprizi
YEREL HABERLER Köylü kadınlara sinema sürprizi
Tarsus’ta ev yangını
YEREL HABERLER Tarsus’ta ev yangını
Toroslar zabıtasından semt pazarlarında etiket ve terazi denetimi
YEREL HABERLER Toroslar zabıtasından semt pazarlarında etiket ve ...
Mersin'de marketlerin deposunda binlerce litre yağ ele geçirildi Stokçuluk yaptıkları belirlenen marketlere ceza yağdı
YEREL HABERLER Mersin'de marketlerin deposunda binlerce litre yağ ...
Mimarlık Fakültesi öğrencileri, İmar Kanunu dersini Mezitli Belediyesinde işledi
YEREL HABERLER Mimarlık Fakültesi öğrencileri, İmar Kanunu dersini ...
Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Tanıtım Günleri başlıyor
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Tanıtım ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.