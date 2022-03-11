Mersin'de çifte gökkuşağı

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Mersin’de sağanak yağışın ardından otoban çevresinde çifte gökkuşağı belirdi.



Meteorolojinin uyardığı yağışlı hava dalgası Mersin’de de yer yer hafif şekilde etkili olmaya başladı. Akşam üzeri MezitliErdemli arasında otoban çıkışında yağışların ardından güneş kendini gösterdi. Güneşle birlikte çifte gökkuşağı belirdi. Çifte gökkuşağını gören vatandaşlar, o anları cep telefonlarının kamerası ile görüntüledi.

Öte yandan gece saatlerinden itibaren Mersin genelinde yer yer sağanak yağışların etkili olacağı belirtildi.

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