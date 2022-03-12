Toroslar Belediyesi, İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışması düzenledi

Toroslar Belediyesi, 12 Mart İstiklal Marşının kabulünün 101. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma etkinlikleri kapsamında İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışması düzenledi. Yarışmada, İstiklal Marşı şiirini okuyan gençler, salondakilere duygu dolu anlar yaşattı. Etkinlikte, Eyüp Aygar Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı tiyatro gösterisi de ilgiyle izlendi.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte düzenlediği yarışmaya, ilçe genelindeki 33 ilkokul ve 30 ortaokuldan öğrenciler katıldı. Toroslar Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetimi Hasan Topuz ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce görevlendirilen öğretmenlerden oluşan jüri üyeleri, öğrencileri; şiire hâkimiyet, ezber gücü, telaffuz, vurgu ve tonlama, beden dili ve sahne hakimiyeti kriterleri yönünden değerlendirdi.



Dereceye giren öğrencilere ödülleri veridi

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’ın milli ve manevi değerleri öğrencilere aşılamak için her yıl geleneksel olarak tertip ettiği yarışma, ödül töreni ile son buldu.

Yarışmada ilkokul kategorisinde; birinci Zübeyde Hanım İlkokulundan Emre Eren Karaoğlan, ikinci İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulundan Emirhan Öz, üçüncü ise Üstay İlkokulundan Nehir Gürbüz oldu. Ortaokul kategorisinde ise birinci Yusuf Bayık Ortaokulundan Ardahan Yıldırım, ikinci Çukurova Ortaokulundan Ataberk Uçar, üçüncü Buluklu Ortaokulundan Merve Küçük seçildi.

Birincilere tablet, ikincilere bluetooth kulaklık, üçüncülere de akıllı kol saatinin verildiği yarışmaya katkı sunan jüri üyelerine de çiçek ve teşekkür plaketi takdim edildi.



Tiyatro gösterisi ayakta alkışlandı

Ödül töreninin ardından Eyüp Aygar Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan tiyatro gösterisi de katılımcıların büyük beğenisini topladı. Öğrenciler, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un, İstiklal Marşını kaleme alma sürecini canlandırdı.



“İstiklal Marşımızı, bugün aynı ruh ve heyecanla haykırıyoruz”

"İstiklal Marşımız, milli birliğimizin, beraberliğimizin ve bağımsızlığımızın sembolüdür" diyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yarışmaya katılan tüm öğrencilere teşekkür etti. Eyüp Aygar Anadolu Lisesi öğrencilerini de hazırladıkları tiyatro gösterisi dolayısıyla tebrik eden Başkan Yılmaz, “İstiklal Marşımızı bugün aynı ruh ve heyecanla ülkemizi bölmek isteyenlere karşı göğsümüzü kabartarak haykırıyoruz. Bu cennet vatanı muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Yılmaz, istiklalin sembolü olan milli marşın her mısrasının ve kıtasının ayrı bir anlam taşıdığını kaydederek, “Vatan topraklarımız işgal altındayken istiklal şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan İstiklal Marşımız, Türk Milletinin milli mücadele ruhunu ve kararlılığını yansıtmaktadır. Bize düşen görev, bu ruhu, bayrak ve vatan sevgisini daima diri tutmak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Cenabı Allah, milli şairimizin de söylediği gibi ‘Bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın’. Bu duygu ve düşüncelerle başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere büyük şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy'u, milli mücadele kahramanlarımızı rahmetle, minnetle anıyor, İstiklal Marşımızın kabulünün 101. yıl dönümünü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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