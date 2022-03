Seçer, Tarhan ve Özyiğit, Mezitli’de vatandaşlarla buluştu Başkan Seçer, Başkan Tarhan ve Başkan Özyiğit, Mezitli ilçesinde esnaf ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mezitli ilçesinde esnaf ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Başkan Seçer, “Sosyal belediyecilik, toplumun her kesimine dokunmaktır. Mersin’in dört bir tarafı bizim için eşit. Hizmete susamış, ihmal edilmiş, hizmet bekleyen yerlere pozitif ayrımcılık yapacağız” dedi.

Başkan Seçer, Başkan Tarhan ve Başkan Özyiğit, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı boyunca, Merkez Mahallesi ve Fındıkpınarı Caddesinde bulunan esnafı gezdi, kahvehanede oturan vatandaşlarla sohbet etti. Başkanlar, girdikleri her dükkanda ve sokakta vatandaşların ve özellikle gençlerin yoğun ilgi ve sevgisi ile karşılandı. Üç başkan, Akdeniz Mahallesindeki cuma pazarına da uğradı. Tece Seymenli’de bulunan Mezitli Belediyesi Semt Pazarındaki halk buluşmasına katılan Başkan Seçer ve Başkan Tarhan, saha ziyaretlerini halk buluşması ile sonlandırdı.

Saha ziyaretlerine, Mersin Pazarcılar Odası Başkanı Abdulhalim Batur, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, Mezitli Belediyesi meclis üyeleri ve vatandaşlar da katıldı.



“Hizmete susamış, ihmal edilmiş yerlere pozitif ayrımcılık yapacağız”

Başkan Vahap Seçer, yaptığı konuşmada, vatandaşlarla bir araya geldiğinde daha iyi olduğunu ifade ederek, “Mersin'in dört bir tarafı bizim için eşit. Bizim burada vazifemiz, elimizi vicdanımıza koyacağız, hizmeti adaletli bir şekilde dağıtacağız. Hizmete susamış, ihmal edilmiş, hizmet bekleyen yerlere, kadınlara, çocuklara, tüm dezavantajlı gruplara pozitif ayrımcılık yapacağız. Yaş almış büyüklerimize, ninelerimize, dedelerimize, rahatsızlıkları bulunan, evinde bakanı, kimsesi olmayan, kapısını çalacak kimsesi olmayan insanlara pozitif ayrımcılık yapacağız. Belediyecilik bu zaten. Bizim kitabımızda belediye eşittir insan yazıyor. Onların refahı, onların huzuru, onların güveni. Ondan sonra hizmeti yaparız” dedi.



“Mersin deyince Türkiye'de huzur ve kardeşlik akla geliyor”

Türkiye'nin her tarafından daha iyi yaşam koşullarında, daha güvenli ve müreffeh bir kentte yaşamak için Mersin’e gelmiş insanlar olduğunu vurgulayan Seçer, “Mersin deyince Türkiye'de huzur akla geliyor, artık kardeşlik akla geliyor. Refah kenti Mersin, gelişen kent Mersin, büyüyen kent Mersin geliyor. Herkes Mersin'i takip ediyor. Türkiye, Mersin’i takip ediyor, bölge de Mersin'i takip ediyor” diye konuştu.

Mersin’deki tarım ürünlerinin Mersin Limanından dünyanın her tarafına gittiğine vurgu yapan Seçer, Mersin’in kıymetinin bilinmesi gerektiğini ifade etti.



“Çalmadan, çaldırmadan, israf etmeden sizlerin hizmetine harcarsak bu kent ihya olur”

Hizmetlerin sürdüğünü belirten Seçer, Mezitli halkına Büyükşehir Belediyesinin ve Mezitli Belediyesinin hizmetlerinden memnun olup olmadıklarını sordu ve vatandaşlardan coşkulu alkışlar eşliğinde “Evet” yanıtını aldı. Seçer, “Demek ki bir olunca, birlik olunca, huzur olunca, barış olunca her şey daha bereketli oluyor” dedi.

Mersin’in zengin, çalışan, üreten ve kazanan bir kent olduğunu ifade eden Seçer, Ankara’ya da yüksek vergi ödeyen bir kent olduklarını söyledi. O vergilerden de kendilerine kaynak geldiğini aktaran Seçer, “Biz o parayı bir emanet olarak; çalmadan, çaldırmadan, israf etmeden sizlerin hizmetine harcarsak bu kent ihya olur. Örneğini mi istiyorsunuz? İşte Mezitli Belediyesi, işte Mersin Büyükşehir Belediyesi. Çok daha iyi yerlere geleceğiz. Sürekli Mersin’i düşünüyoruz, Mersin'i yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.



“Artık Mezitli’de plansız hiçbir yer kalmayacak”

Mezitli’de hem ilçe belediyesinin hem de Büyükşehir Belediyesinin rutin çalışmaları ve projeleri olduğunu söyleyen Seçer, verdiği hizmetlerden dolayı Neşet Tarhan’a ve ekibine teşekkür etti. Mezitli’ye çok rağbet olduğunu ifade eden Seçer, “Mezitli huzurlu bir kent. Daha modern, daha güzel planlanan bir kent, çünkü iyi bir belediyesi var. Buraya doğru bir rağbet var. Özellikle Tece’de muazzam bir yapılaşma var. İmar planları bitti, hem ilçe belediyesinin gayretleri hem de Büyükşehir Belediyesinin gayretleri ile önemli bir kısmını bitirdik. Son etap kaldı. Onun da 1/5000’lik çalışmaları, yani bize ait olan çalışmaları bitirdik. Yeni bitti onlar da. İlçe belediyesi de uygulama planlarını yapacak. Artık Mezitli’de plansız hiçbir yer kalmayacak, planlı bir kent olarak büyüyecek” dedi.



“Mezitli’nin içme suyu şebekesinin tamamını değiştireceğiz”

Mezitli’nin şu anda en büyük yapısal sorunlarının başında içme suyu şebekesinin geldiğini belirten Seçer, “Biz bütün çalışmaları bitirdik. Projeler tamamlandı. Yaklaşık 250 milyon lira civarında bir kredinin de bütün işlemlerini tamamladık. Bu Avrupa'dan bize sağlanan bir kredi. Mezitli’nin içme suyu şebekesinin tamamını değiştireceğiz. En son aldığımız bilgi, Mezitli İçmesuyu Şebekesinin Yapım İşi İhalesi nisan ayı içerisinde gerçekleşecek ve kısa sürede bunun yapımına başlayacağız. Burada bazı yollardan, güzergahlardan şikayet edebilirsiniz. Biz biraz da yarın biz içme suyu şebekesi yapımına başlarız, yeni yaptığımız yolları tekrar kırmak zorunda kalmayalım diye bekliyoruz. Haklı olarak bir caddeyi yaptık, 3 ay sonra girdik içme suyu şebekesi için caddeyi tekrar bozarsak vatandaş halkıl olarak bize tepki gösterir. Burada anlayışınızı bekliyoruz. Bir kaynak israfı olsun istemiyoruz. Biz de bazı yolların bozuk olmasından dolayı rahatsızız ama tamamen bu nedenlerden dolayı, hem Mezitli Belediyesine ait yollar hem Büyükşehir Belediyesine ait yollar biraz gecikmeli olarak ama size söz veriyorum bugüne kadar yapılmış standartların çok çok üzerinde bir kalite ile yapılacak. 4. Çevre Yolu standardında yapacağız. Söz veriyorum. Şimdi aynı şekilde 3. Çevre Yoluna da 4. Çevre Yolu gibi o standartta, o genişlikte başlıyoruz. Aynı şekilde Mezitli'nin tüm yollarını da yapacağız” diye konuştu.



“Biz bir ayrımcılık istemiyoruz. Biz sadece adalet istiyoruz”

Yedi Kardeşler’den yeni yol açma çalışmalarının da başladığını duyuran Başkan Seçer, metro ile ilgili de konuşurken, “Metro’nun inşaatı başladı. Ben kamuoyunda duyuyorum, acaba metro inşaatı bir sıkıntı mı yaşıyor, daha başlamadan bir arıza mı çıktı, olmuyor mu? Herkes rahat olsun, biz ne dediysek onu yapan insanlarız. Biz verdiğimiz sözü tutarız. Metronun temelini attık. Mezitli Belediyesinin eski binasının önünden başlıyor ilk istasyon, eski otogara kadar gidiyor, Tren Garı, otogar toplam 13,4 kilometre. Yeraltından bu metroyu Mersin halkına en kısa sürede armağan edeceğiz, hizmete açacağız. Biz bir ayrımcılık istemiyoruz. Bize iltimas geçilmesini istemiyoruz. Biz sadece CHP’li belediyelere adalet istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Eğitime verdikleri öneme değinen Seçer, ailelerin üniversiteye hazırlanan çocuklarını Büyükşehirin dershanesine güvenle gönderebileceklerini anlattı. Seçer, kadınlara pozitif ayrımcılık yaptıklarını da vurgulayarak, “Mezitli’deki, Akdeniz’deki, Yenimahalle’deki kadınlarımızı da düşüneceğiz, Şevket Sümer’dekini de düşüneceğiz, ÇayÇilek’i de düşüneceğiz, Tarsus’u da Anamur’u da Mut’u da Çamlıyayla’yı da. Hepsi bizim vatandaşımız. Bu memlekette ayrımcılığı tarihe gömeceğiz. Yerin 7 kat dibine gömeceğiz” dedi.



“Tece şu anda Mezitli'nin değil, Mersin'in en fazla parlayan yıldızı oldu”

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da Başkan Seçer’e, Mezitli’ye verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkürlerini iletti. Tarhan, “Tece şu anda Mezitli'nin değil, Mersin'in en fazla parlayan yıldızı oldu. Artık herkes Tece’den bahsediyor. Elbette burada Büyükşehir Belediyemizin Mezitli'nin planını çabuk bitirmesinin çok büyük payı var. Diğer ilçelerden önce Mezitli’nin planının bitmesi Mezitli’yi yatırım, inşaat sektör, anlamında hareketlendirmiştir” dedi.

