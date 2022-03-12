Tarsus Belediyesinin akademi kursiyerleri sertifika aldı

Tarsus Belediyesinin her yaştan vatandaşa yönelik, bilim, eğitim, sanat, kültür alanında bireylerin becerilerinin gelişmesine katkı sunan, bünyesinde gitar, resim, bağlama, el sanatları, tiyatro başta olmak üzere birçok kursun verildiği Dr. Turgut Erkutlu Bilim Eğitim Sanat Kültür Akademisinde kursları başarı ile tamamlayan 85 öğrenci sertifikaları aldı.

Tarsus Belediyesi Dr. Turgut Erkutlu Bilim, Eğitim, Sanat, Kültür Akademisinde öğrencilerin eğlenerek öğrenmesini sağlamak üzere faaliyet gösteren gitar, resim, bağlama, el sanatları, tiyatro başta olmak üzere birçok kursu başarı ile tamamlayan öğrenciler, sertifikalarını almaya hak kazandı.

Düzenlenen sertifika töreninde, öğrenciler gitar, piyano, bağlama dinletisi gerçekleştirilirken, kursiyerlerin yaptıkları el sanatları ürünleri, tasarımlar ve resimler de sergilendi. Kurslarda, 33 kişi resim, 22 kişi müzik, 11 kişi el sanatları, 19 kişi seramik olmak üzere eğitimlerini başarıyla tamamlayan toplam 85 öğrenciye sertifikaları verildi.



“Gelecek bu akademide şekilleniyor”

Sertifika törenine katılan Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Ali Dinsever, “Belediye Başkanımız Haluk Bozdoğan öncülüğünde hayata geçireceğimiz projelerde ‘betona değil, insana dokunacağız’ dedik, beton değil insan önemli, insanı yaşatamazsak yapacağımız betonların anlamı yok düşüncesiyle hareket ettik. Geleceğimizi bu akademide şekillendiriyoruz. Bir fırça tutuş, bir tele dokunuş, bir tambura vuruş, bu çocukların geleceğini etkiliyor. İyi bir doktor da iyi bir avukat da olsanız sanatla mutlaka iç içe olmak gerekir. Öğrencilerimizin başarılarının devamını diliyoruz” diye konuştu.

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