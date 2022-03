İstiklal Marşı’nın kabulünün 101. yıldönümü Mersin’de İstiklal Marşı’nın kabulünün 101. yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi Vali Ali İhsan Su: "İstiklal Marşımız milli birliğini ve beraberliğin en önemli simgesidir"

Mersin’de İstiklal Marşı’nın kabulünün 101. yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla Kültür Merkezi’nde tören düzenlendi. Törene, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülcan Kış, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, milletvekilleri, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende daha sonra Mehmet Akif Ersoy’u anlatan sinevizyon gösterisi sunuldu. Törende konuşan Vali Ali İhsan Su, Kurtuluş Savaşının kazanılmasının kolay olmadığını söyledi. Zor şartlarda, imkansızlar içinde ama bir ruhla savaşın kazanıldığını belirten Su, "Bu ruhun en önemli ateşleyicilerden biri İstiklal Marşımızdır. Bizi o dönemde de o zor şartlarda da birleştiren, bütünleştiren azmimizi, kararlılığımızı arttıran, vatan, millet, bayrak ülküsüyle bizi bir bütün yapan İstiklal Marşımızdır. O gün cephelerde savaşan kahraman Mehmetçiğin maneviyatının en yüksek duygusal boyutunu İstiklal Marşımız içeriyor ve geliyordu. Bu anlam gerçekten milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy o günün şartlarını yaşamış, kendisi de içselleştirmiş, o günün bütün imkansızlıklarını görmüş ve hissetmiş bir kişi olarak İstiklal Marşımızı yazmıştır. O gün milletimize o ruhu veren İstiklal Marşımız bugün de aynı ruhu, aynı heyecanı, aynı birlik beraberliği bizlere veriyor. Yarın da kıyamete kadar da vermeye devam edecek" dedi.



"İstiklal Marşı bizim kardeşliğimizin en güzel nişanesidir"

İstiklal Marşının milli birliğin ve beraberliğin en önemli simgesi olduğunu vurgulayan Su, "Bizim kardeşliğimizin en güzel nişanesidir. Bizim azmimizin, kararlılığımızın göstergesi, bizim vatan sevgimizin, bayrak sevgimizin, mukaddesat sevgimizin en güzel ifadesidir. Bu itibarla bugün ve gelecekte her zaman şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı İstiklal Marşımız her zaman içimizde çınlamaya, okunmaya devam edecektir. Bu duygularla milletimizin bütün hissiyatını yazan şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u rahmetle, minnetle yad ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı ifade ediyor" diye konuştu.



"Millet olmak, beraber olmaktır"

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülcan Kış ise İstiklal Marşının çok zor ve kritik günlerde, çok büyük heyecan ve umutla kabul edildiğini söyledi. Aynı heyecan ve umudu şimdide gördüğünü belirten Kış, "Burada bulunan herkesin, aramızda ki farklılıklar ne olursa olsun, ortak sevinçlere, ortak kaygılara, ortak değerlere ve ortak amaçlara sahip olduğumuzu biliyorum. Millet olmak işte budur. Millet olmak beraber olmaktır. Birlikte barış içinde yaşamaktır. Millet olmak bağımsız olmak ve hür olmaktır. Milli marşlar işte tamda bu duyguyu haykırmak ve hep beraber yaşamak için vardır. Milli marşlar milli kimliğin, millet olma bilincinin oluşmasında çok büyük bir rol oynarlar. Zaten bu nedenle her milletin mutlaka bir milli marşı bulunur. Ancak bir şeyi çok iyi bileceğiz ve hiç unutmayacağız. Milli marşlar ısmarlanmak ve masa başında yazılmaz. O tarihin içinden doğar. Tarihin ruhunu yansıtır. O nedenle zaten milli duyguyu yansıtan bir unsur olarak benimsenir ve kabul görür. Bu nedenle İstiklal Marşımızı anlamak ve anlatmak onun hangi şartlarda doğduğun bilmemizle mümkündür" şeklinde konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca da Türkiye’nin şehit kanıyla, anaların göz yaşıyla sulanmış kutsal topraklar olduğunu vurgulayarak, "Bizim vatanımız ezelden beri hür yaşamış Türk milletinin ana vatanıdır. Bağımsızlık ve hürriyet bizim karakterimizdir. Vatan ve Allah aşkının en güzel şekilde ifade bulduğu İstiklal Marşımız, yer yüzünde yazılmış en anlamlı, en yüce, en yürekli şiirdir. Asım’ın nesli bize emanettir. Asım’ın nesli ecdadından emanet aldığı vatanını, bilimle, teknolojiyle, sanatla, sporla, ürettiği İHA’larla, SİHA’larla her gün daha da güçlenerek torunlarına emanet edeceklerdir" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Su ve protokol üyeleri, resim, müzik ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.