Tarsus Atatürk Gençlik Parkı'nda yenileme çalışması

Tarsus ilçe merkezinde yer alan ve içerisinde nikah salonu ve yüzme havuzunun da bulunduğu Atatürk Gençlik Kampı’nda, Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi tarafından yenileme çalışması başlatıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, parkın modernize edilmesi, daha yaşanabilir bir mekan olması ve parka spor amacıyla gelen vatandaşların koşu yapabilecekleri alanların oluşturulması için başlatılan çalışma kapsamında, deforme olmuş kilitli parke taşları, çocuk oyun alanları, spor aletleri, yıpranmış aydınlatma direkleri ve diğer eklentiler sökülmeye başlandı. Park alanının fiziksel yapısındaki işlevsel ve estetik bozulmaların iyileştirilmesini sağlayacak çalışmayla, fonksiyonel açıdan daha kullanışlı bir yaşam merkezinin ortaya çıkarılması hedefleniyor.



“Yeni koşu yolu ekliyoruz”

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Park Bahçeler Proje Şube Müdürü Alpagu İlter, “Tarsus’un nefes alan büyük alanlarından bir tanesi olan 32 bin 757 metrekarelik Atatürk Gençlik Parkı’nda yenileme ve revizyon çalışması yapıyoruz. Bu proje kapsamında bozulan alt yapıyı iyileştireceğiz, refah seviyesi daha güzel, kent estetiğine yakışan bir park oluşturmaya çalışacağız. Bozulan çocuk oyun gruplarını yeniliyor, spor alanları ve özellikle yeni koşu yolu ekliyoruz projemize. Projenin içinde parkın etrafını çevreleyen çevre duvarını da kaldırarak, daha yeşil bir doku ve daha bütüncül bir yaklaşımla projemizi geliştirdik” dedi.

Projede parkın alt yapısının da tamamen yenileneceğini kaydeden İlter, “Alt yapımızı otomatik sulama sistemimizden drenaj sistemine kadar yeniliyoruz, iyileştiriyoruz. Yoğun kullanılan bir bölge olduğu için yüzme havuzu ve nikâh salonundan dolayı, Tarsus’un daha modern, daha güzel hale gelmesi için parkı revize etme ihtiyacı duyduk. Yaklaşık 4050 yaşında olan ağaçlar var. Bu ağaçları da muhafaza ederek, parkı revize etme yoluna gittik” diye konuştu.

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