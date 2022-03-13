Bozyazı'da yağmursuyu alt yapı çalışmalarına başlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce, Bozyazı ilçesi Merkez Mahallesi’nde yağmursuyu hattı çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, MESKİ’nin yatırım bedeli 4 milyon 17 bin lira olan yapım işi kapsamında, bin 300 metre muhtelif çaplarda betonarme menfez ve 595 metre betonarme boru ile yağmursuyu hattı yapılıyor. Yağışlarla oluşan yüzeysel suların cadde ve sokak içerisinde birikmesi nedeniyle oluşan maddi hasarları bitirmek amacıyla başlatılan çalışmaların tamamlanmasıyla, yaya ve araç trafiğinin güvenli bir şekilde devam etmesi sağlanacak.

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