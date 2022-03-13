Mersin'de bıçaklı kavga: 1 ölü

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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN´in Tarsus ilçesinde yolda karşılaştığı husumetlisi Ferhat Gümüş (22) tarafından bıçaklanan Abdullah Taşkıran (26) hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Kızılmurat Mahallesi'nde karşılaşan Abdullah Taşkıran ile husumetlisi Ferhat Gümüş arasında tartışma çıktı. Çıkan kavgada Gümüş, Taşkıran'ı 4 yerinden bıçakladıktan sonra kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Taşkıran, kurtarılamadı. Taşkıran'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Çevrede çalışma yapan ekipler, bir süre sonra Gümüş'ü gözaltına aldı. Gümüş, sorgu için emniyete götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2022-03-13 12:00:06



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