Mezitli'ye spor kompleksi yapılacak

Mezitli Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arkasında imzalanan protokol ile eski Mezitli Stadyum alanına, içerisinde yüzme havuzu, basketbol sahası, futbol sahası, eğitim odaları gibi olanakların bulunduğu dev bir tesis yapılacağı bildirildi.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede kullanım ömrünü tamamlamış olan eski stadyum alanı dev bir spor kompleksi oluyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında tesiste, spor alanlarının yanında, 10 adet atölye, yemekhane, 3 adet bireysel eğitim odası, toplantı odası, eğitmen odası, veli görüşme odası, okuma salonu, öfke kontrol ofisleri, yönetici odası, futbol sahası, futbol soyunma odaları, kafeterya gibi bölümler de yer alacak.

Protokol, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ile Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan arasında imzalandı. 25 yıllığına Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kullanılacak olan kompleks, bu sürenin sonunda uzatılabilecek. İmzalan protokol sonrası kazı çalışmaları da hızlı bir şekilde başladı. Temizlik ve kazı çalışmalarının yapıldığı alanda daha sonra inşaat çalışmaları da yapılarak 1 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanması planlanıyor.



Spor tesisleri ve alanlarda yaptıkları incelemeler hakkında bilgiler veren Başkan Tarhan, “Mezitli’ye spor tesisleri kazandırmak amacıyla geçtiğimiz günlerde Gençlik Spor İl Müdürümüz Ökkeş Demir’i ziyaret etmiştim. Hemen birkaç gün sonra kendileri bütün teknik elemanları ile beraber gelerek inceleme gezisinde bulundu. Alanları hep birlikte gezdik, fikirlerimizi aktardık, not aldılar. Ortak noktada birleşerek kentimize çok değerli bir tesis kazandırmak adına önemli bir adım attık. Bu güne kadar spor alanında Mezitli en az yatırım alan bölgelerden birisi. Bunu değiştirmek istiyoruz. Biz belediye olarak Mezitli’ye kim destek verirse onun adını duyurmaktan mutlu oluruz. Hep birlikte Mezitli’ye sporun damgasını vuracağız” dedi.

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