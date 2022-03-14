MERCEK’te dikiş kursu başladı Kursiyerlerin ürettiği pijama ve tişörtler, Büyükşehir Belediyesi Kıyafet Evinde çocuklara ulaştırılacak

– Mersin Büyükşehir Belediyesinin vatandaşların mesleki becerilerini geliştirebilmeleri için hayata geçirdiği MERCEK’te dikiş kursu başladı. Kursta ilk olarak 612 yaş arası çocuklar için pijama ve tişörtler üretiliyor. Dikilecek pijama ve tişörtler, Büyükşehir Belediyesinin Kıyafet Evinde ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde hayata geçirilen Mesleki Eğitim Merkezi MERCEK, başlatılan dikiş kursunda ilk kursiyerlerini ağırladı. Kursiyerler, modern ekipmanlarla en iyi olanakların sunulduğu kursta, 180 saatlik eğitimin ardından mezun olacak.



“Meslek edinmek isteyen herkesin bu hizmetten faydalanmasını isterim”

Dikiş kursunun eğitmenliğini yapan Besire Ballıkaya Nehir, “Beklediğimin çok üstünde bir yer. Bu fırsattan herkesin faydalanmasını isterim. Burada bütün hizmetler sunulmuş. Meslek edinmek isteyen herkesin bu hizmetten faydalanmasını isterim. Her şey en iyi şekilde düşünülmüş. Gelen arkadaşlarımız da görünce motivasyonları arttı. Daha çok çalışma isteği oldu. Makineler çok teknik olduğu için performans daha iyi oluyor” dedi.

İlk modül olarak 612 yaş arası çocuk grubu için kıyafet ürettiklerini söyleyen Nehir, “Şu anda 13 kursiyer var. Başlangıçta zaten kumaşlar sunulmuş. Çocuk pijaması ve tişörtü üzerine çalışıyoruz. Kursiyerlerin performanslarından çok memnunum. Beklediğimin çok üstünde performans gösteriyorlar. Teknik malzemeler iyi olunca performans da daha çabuk ilerliyor. Burada üretilen kıyafetler Mersin Büyükşehir Belediyesinin Kıyafet Evinde ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtılacak” ifadelerini kullandı.



“İleride mahallemde küçük bir yer açmak istiyorum”

Kursiyerlerden Müzeyyen Güngör de dikiş konusunda biraz deneyim sahibi olduğunu belirterek, “Bir belge edinmek istiyorum bu işi ilerletmek için. Mahallemde küçük bir yer açmak istiyorum ileride. O yüzden buraya başvurdum. Özellikle makinelerden, bize tanınan imkanlardan, malzemenin oluşundan çok memnunuz. Teşekkür ederiz. Çok güzel ablalarımız oldu, arkadaşlıklarımız oldu. Hocamız çok iyi” diye konuştu.



“Olanaklar süper”

Daha önce hiçbir kursa gitmediğini söyleyen Meliha Sert ise “İlk defa böyle bir kursa başvurdum. İnternetten görünce başvurdum. Sağ olsunlar beni de çağırdılar. Yaşım 60 ama işim de bitmedi. Çok güzel de dikiyorum. Hocamızdan çok memnunum. Arkadaşları da çok sevdim. Olanaklar süper. Her imkanları güzel yani” dedi.

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