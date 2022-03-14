TPAO, Mersin karasularında 174 bin hektar alanda petrol arayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO), Mersin'in karasuları içinde bulunan ve yaklaşık 174 bin hektar alanı kapsayan 6 ayrı noktada petrol arama ruhsatı verdi.
Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanında, TPAO’nun Mersin karasularında 6 sahada petrol aramak için 13 Ekim 2021 tarihinde ruhsat başvurusu yaptığı bilgisi yer aldı. Yayımlanan ilana göre, yüzölçümü 4 bin 450 ile 57 bin 164 hektar arasında değişen ve toplam 173 bin 902 hektara ulaşan 6 saha için ruhsat başvurusunu inceleyen bakanlık, TPAO’ya, 6491 sayılı Türk Petrol Kanununun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazetede yayımı tarihinden itibaren 8 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.