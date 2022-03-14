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Başkan Seçer, Göçmen'deki katlı kavşak çalışmalarını inceledi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Bu çalışma Sevgi Katlı Kavşağından önce bitecek" "Üzerinden bisiklet yolu geçen ilk katlı kavşak olacak"

İHA

Başkan Seçer, Göçmen'deki katlı kavşak çalışmalarını inceledi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Bu çalışma Sevgi Katlı Kavşağından önce bitecek" "Üzerinden bisiklet yolu geçen ilk katlı kavşak olacak"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Sevgi Katlı Kavşağının 87 günde bitirildiğini hatırlatarak, "Göçmen'deki katlı kavşak çalışması daha kısa sürede bitecek. Üzerinden bisiklet yolu geçen ilk katlı kavşak olacak" dedi.
Seçer, Göçmen’de devam eden katlı kavşak çalışmalarını yerinde inceleyerek şantiye sahasındaki işçilerle öğle yemeği yedi. Seçer, 18.3 metre genişliğinde ve 14 ton aralığındaki 104. kirişi koyduklarını anlatarak, “Bizim battı çıktımızın uzunluğu 755 metre. 755 metre araçlar batarak diğer taraftan çıkacak. Üst kısmının da kapalı olan tarafı 86 metre. Bir önceki Sevgi Kavşağının 65 metreydi. Bu ondan daha geniş. Daha geniş bir meydan oluyor ya da araçların dönüşlerini daha rahat yapabilmesi için geniş bir alan bırakılmış oluyor. Şimdi panel işlemleri başlayacak. Bunun yanında da 3 üst geçit yapıyoruz. İkisi mevcut Göçmen’deki katlı kavşağın doğu ve batı uçlarına denk geliyor. Üçüncüsü de Beşyola denk gelecek. Şu an kesin olmasa da Beşyolun kapanma ihtimali var. Oranın kapanması durumunda yaya üst geçidine çok ihtiyaç olacak. Şimdiden tedbirini almış oluyoruz” diye konuştu.
“Bu çalışma Sevgi Katlı Kavşağından önce bitecek”
Sevgi Katlı Kavşağını 87 günde bitirdiklerini hatırlatan Seçer, “Şimdi arkadaşlarımız yoğun çalışıyorlar. Bugün 66. günleri. Biliyorsunuz bu kış oldukça yağışlı geçti. Bu 66 günün yarısı da yağış alan günlerdi. Bir miktar çalışmaları etkiledi ama yine de arkadaşlarımız çok üstün bir performans gösterdiler ve 66. gününde çok iyi noktalara geldiler. Çok net söyleyebilirim, arkadaşlarım da zaten bunun farkında, bu çalışma Sevgi Katlı Kavşağından önce bitecek. Yani 87 günden önce bitecek" ifadelerini kullandı.
“Bundan sonraki başlayacağımız katlı kavşak inşaatı Saya Park bölgesinde olacak”
Kentin farklı noktalarında yapmayı planladıkları katlı kavşak projeleri hakkında da bilgi veren Seçer, “Sırada bazı çalışmalarımız var. Hal Katlı Kavşağı projeleri bitti. Ancak şu anda Saya Park bölgesinde çok teferruatlı bir çalışmamız var. Hem mevcut 2. Çevre Yolunu hem GMK’yı hem de Adnan Menderes Bulvarı'nı ilgilendiren. Çünkü yapacağımız çalışma 3 caddeyi de etkileyecek. Orada bir kent meydanı çalışması var. Aynı zamanda da trafiği rahatlatacak bir katlı kavşak çalışmamız var. Şu anda planda görünen öncelikli olarak onun projesi. Yoğun bir çalışma yapıyoruz, devam ediyor. İstediğimiz süreçte bitirmemiz durumunda bundan sonraki başlayacağımız katlı kavşak inşaatı o bölgede, yani Saya Park bölgesinde olacak. Ama Hal Katlı Kavşağının da projesi hazır” şeklinde konuştu.
“Üzerinden bisiklet yolu geçen ilk katlı kavşak olacak”
Başkan Seçer, ayrıca katlı kavşağın üzerinde bisiklet yolunun da bulunacağından söz ederek, bunun Mersin’de bir ilk olacağını vurguladı. Seçer, “Katlı kavşağın bir özelliği de üzerinden bisiklet yolu geçen ilk katlı kavşak olması. Kuzey istikametinde stadyum noktasından sahile Kültür Park’a kadar burada bisiklet yolu olacak ve kavşağın üzerinden de geçecek. Bu Mersin’de bir ilk olacak” dedi.
Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı ile Nevit Kodallı Caddesi kesişiminde doğubatı istikametinde 755 metre, kuzeygüney istikametinde 440 metre olmak üzere Göçmen’deki yol ve kavşak düzenleme projesinin uzunluğu toplam bin 195 metre olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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