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AHKİB’den Şubat ayında yüzde 11,6 artışla 27,6 milyon dolarlık ihracat Savaş, hazır giyimde sipariş iptallerine ve ertelemelere neden oldu Tekin: "Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişiminden dolayı bu iki ülke ile civarındaki diğer ülkelerde 800’ü aşkın mağazasını kapatan Avrupalı markaların siparişlerinde iptaller ve ertelemeler başladı" "Savaş halindeki iki ülkede 1000'in üzerinde mağazası ve satış noktası bulunan Türk markaların da faaliyetlerini azaltması ya da durdurması nedeniyle mart ve sonrasındaki aylar için kaygılıyız"

İHA

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 artışla 27,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıklarken RusyaUkrayna savaşının yansımalarının sektörde büyük tedirginliğe yol açtığını söyledi.

AHKİB’den Şubat ayında yüzde 11,6 artışla 27,6 milyon dolarlık ihracat Savaş, hazır giyimde sipariş iptallerine ve ertelemelere neden oldu Tekin: "Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişiminden dolayı bu iki ülke ile civarındaki diğer ülkelerde 800’ü aşkın mağazasını kapatan Avrupalı markaların siparişlerinde iptaller ve ertelemeler başladı" "Savaş halindeki iki ülkede 1000'in üzerinde mağazası ve satış noktası bulunan Türk markaların da faaliyetlerini azaltması ya da durdurması nedeniyle mart ve sonrasındaki aylar için kaygılıyız"

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 artışla 27,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıklarken RusyaUkrayna savaşının yansımalarının sektörde büyük tedirginliğe yol açtığını söyledi.
Başkan Tekin, Türkiye’nin 2021 yılında Rusya’ya 286 milyon dolarlık, Ukrayna’ya 173 milyon dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı gerçekleştirdiğini, 2022’nin ilk iki ayında ise bu rakamların Rusya’da yüzde 27 artışla 53,6 milyon dolar, Ukrayna’da yüzde 30 azalışla 21,1 milyon dolar düzeyinde gerçekleştiğini kaydetti. Tekin, “Geçen 24 Şubat’tan itibaren Ukrayna’yı işgale başlayan Rusya’ya yönelik ekonomik yaptırımlar kapsamında merkezi İspanya’da bulunan uluslararası moda topluluğu İnditex, bu ülkedeki mağazalarını kapattı. İnditex, oluşan tedirginlikten dolayı Ukrayna, Moldovya, Gürcistan ve bu coğrafyada yer alan diğer ülkelerdeki mağazaları da dahil olmak üzere 800 mağazasını kapatmış oldu. İsveç merkezli hazır giyim markası H&M, Fransız ve ABD merkezli markalar da Rusya pazarından çıkıyor. Ukrayna ve Rusya’dan gelen esnafa satış yapan Laleli, Merter ve Osmanbey piyasası da ciddi şekilde etkilendi. Dolayısıyla bugünlerde Türk hazır giyim ve konfeksiyon firmalarının yaptığı anlaşmalar ve aldığı siparişlerde yüzde 20 düzeyinde iptaller yaşanıyor. Bu oranların daha da artmasından endişeliyiz” diye konuştu.
Sıcak çatışmaya yakın coğrafyadaki ülkelere yönelik ihracatta da bir yavaşlama olduğunu ifade eden Başkan Tekin, Polonya, Romanya ve Moldova’dan gelen sipariş iptallerinin artmasından kaygı duyduklarını söyledi. Kan, gözyaşı ve yıkıma neden olan savaşın bir an önce sona ermesini temenni eden Başkan Tekin, çatışma ortamı uzun sürmez ise ihracattaki olumsuz yansımaları yıl içinde telafi edebileceklerini belirtti.

"Destek paketlerindeki limitlerin ciddi şekilde artırılmasına ihtiyaç var"
AHKİB Başkanı Gürkan Tekin, dünya genelinde ham madde, navlun ve enerji maliyetlerinin katlanarak arttığı süreçte yakından tedarik eğilimiyle ortaya çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirmenin gayreti içinde olan ve ihracat rakamlarını yukarılara taşıyan Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün son süreçte Avrupa Birliği ülkelerinde yükseliş eğilimindeki enflasyondan da olumsuz etkilendiğini belirtti.
Çevre dostu sürdürülebilir üretim ve geri dönüştürülmüş ürünlerin tedarikinde Avrupa moda endüstrisinin en güçlü çözüm ortağı olan Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün küresel trendlere uygun şekilde sürdürülebilir üretime yönelik tasarım ve markalaşma yatırımlarını doğru ve zamanında yapmak zorunda olduğunu kaydeden Başkan Tekin, “Artan girdi maliyetlerinden ve daralan pazarlardan kaynaklı olarak firmalarımızın işletme sermayelerinde ciddi erimeler oldu. Uluslararası arenada daha etkin olabilmek adına Kredi Garanti Fonu (KGF) Eximbank ve İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE A.Ş.) üzerinden sağlanan destek paketlerindeki limitlerin ivedilikle ve ciddi şekilde artırılmasına ihtiyaç duyuyoruz” dedi.

"En fazla ihracat yaptığımız pazarlar Hollanda, İspanya ve Almanya"
AHKİB’in şubat ayındaki ihracatını ürün grupları ve ülkelere göre değerlendiren Başkan Tekin, şunları söyledi:
“Şubat ayında 3 bin 288 ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendiren Birliğimiz, en çok bayan dış giyim, bay dış giyim ve diğer hazır eşya ihraç etti. Bayan dış giyimde yüzde 23 artış ile 12,1 milyon dolar, bay dış giyimde yüzde 42 artışla 4,9 milyon dolar, diğer hazır eşyada yüzde 10 artışla 4,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu dönemde en yüksek ihracat değerlerine ulaştığımız ülkeler listesinde yüzde 300 artış ve 5,9 milyon dolar değer ile Hollanda birinci, yüzde 3 azalış ve 5,3 milyon dolar değer ile İspanya ikinci, yüzde 1 artış ve 4,4 milyon dolar değer ile Almanya üçüncü sırada yer aldı. Şubat ayında ihracat hacminde en yüksek değere yüzde 677 artış ve 541 bin dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri pazarında yakaladık. Fransa ve Polonya da bu ayda önemli artışlar sağladığımız ülkeler arasına girdi.”

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