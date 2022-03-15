Seçer: “Tarıma mümkün olan en fazla desteği sağlamaya devam edeceğiz” Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısında, tarıma iyi bir bütçe ayırdıklarını belirterek, bu desteğin devam edeceğini söyledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Seçer: “Tarıma mümkün olan en fazla desteği sağlamaya devam edeceğiz” Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısında, tarıma iyi bir bütçe ayırdıklarını belirterek, bu desteğin devam edeceğini söyledi

İHA

Seçer: “Tarıma mümkün olan en fazla desteği sağlamaya devam edeceğiz” Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısında, tarıma iyi bir bütçe ayırdıklarını belirterek, bu desteğin devam edeceğini söyledi

– Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, meclis toplantısında, tarım sektörüne verdikleri desteklere dikkat çekti. Tarım sektörüne fena olmayan bir bütçe ayırdıklarını belirten Seçer, “Tarım sektörüne mümkün olan en fazla desteği sağlamaya devam edeceğiz” dedi.
Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin Mart ayı 2. Birleşim Toplantısı, Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 31 gündem maddesi görüşüldü.

“Tarımın sadece ekonomik yönü yok, sosyal yönü de var”
Meclis toplantısında bir meclis üyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesinin üreticilere gübre desteği sağlayıp sağlamayacağını sordu. Tarım konusunda verdikleri destekleri tek tek anlatan Başkan Seçer, “Gübre konusu Türkiye’nin gündeminde olan bir konu. Temel tarımsal girdiler nelerdir? Ana hatlarıyla akaryakıttır, zirai ilaçtır, gübredir, tohumdur, bir de kullanıyorsa tarım elektriğidir. Demek ki bir sorun var ki destek talep ediliyor bizden. Bu sorunu bir iktidar meclis üyesinin tespit etmesi çok önemlidir, çok değerlidir” diye konuştu.
Seçer, ekonomik ve sosyal yönü olan tarım sektöründe ana lokomotifin Tarım ve Orman Bakanlığı olduğunu ifade ederek, “Çünkü tarımın sadece ekonomik yönü yoktur, sosyal yönü vardır, yanlış iş yaparsanız sosyal patlamaya neden olur. Açlık olur, gıda yoksunluğu olur ya da işsizlik olur. Tarım derken hepsini beraber görüyorum. Bitkisel üretim, hayvansal üretim, gıda hepsi bunun içerisinde” şeklinde konuştu.
Gübredeki zam artış oranlarını da paylaşan Seçer, bu tablo karşısında bu yıl daha farklı bakmaları gerektiğini söyledi.

“Mersin Büyükşehir Belediyesi, tarıma fena olmayan bir bütçe ayırıyor”
Seçer, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesinin bütçe oranlarını paylaşarak, “Tarım Dairemizin bütçesi 2020 yılında 18 milyon liraydı, 2021’de 25 milyon liraya çıkarmışız. Bu yıl da 32 milyon liraya yükselttik. Biz daha biliyorsunuz ek bütçe de yapmadık, onu da yapacağız. Demek ki tarıma Mersin Büyükşehir Belediyesi, mevcut bütçemizi düşündüğünüz zaman fena olmayan bir bütçe ayırıyor. Sadece Akdeniz ilçesine geçen yıl verdiğimiz destek 2 milyon 259 bin lira. Toplam 25 milyon bütçenin yaklaşık yüzde 10'unu sadece Akdeniz ilçesine vermişiz. Mersin Büyükşehir Belediyesi geçen yıl organik gübre desteği de yapmış. Organik Tarım Projesi kapsamında 250 kilogram olmak üzere 25 ton fermente edilmiş çiftlik gübresi dağıtımı gerçekleştirmişiz 100 üreticimize. Bu yıl da 100 üreticiye yine aynı şekilde bu proje devam ettirilecek. Ayrıca biz mikrobiyal gübre dağıtımı da gerçekleştirmişiz. Örtü altı üretimi için orada da 200 üreticiye 3’er litre destek sağlamışız. Bu proje bu yıl da devam edecek ama bizim sadece desteğimiz bununla sınırlı kalmadı. Birçok konuda bizim desteklerimiz var. Hayvancılık projelerimiz var” ifadelerini kullandı.
Tarım alanlarını koruma konusunda Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin kararlılığını vurgulayan Seçer, “Tarıma mümkün olan en fazla desteği sağlamaya devam edeceğiz” dedi.
Toplantıda, Aydıncık Belediye Başkanı Ferat Aktan, Aydıncık, Bozyazı ve Anamur’u ilgilendiren Akdeniz Katı Atık Bertaraf Tesisi ile alakalı yer sorununu ileterek, Başkan Seçer’e Tarım ve Orman Bakanlığına görüşmeler için birlikte gitme talebinde bulundu. Seçer, “Bazı çalışmalar yapmış Tarım ve Orman Bakanlığı. Biz de bunu tespit ettik. Kendileriyle temas o zaman kurulamamış. Konuya siz de hakimsiniz, ben de hakimim. Zaten bir kredi kaçmış, hatta zamanında kullanılamayınca 22 milyon avro bizim hibe gitmiş. Biz şu an bir JICA kredisi tesis ettik. Yani bir kredi bulduk. O konuda sizin de bilginiz var. Onun çalışmalarını yapıyoruz. Bütün kurumlar nezdinde bunun görüşmelerini yapabiliriz. Önümüzdeki haftalarda zaten yeni Tarım Bakanımızla bir görüşmemiz olması gerekiyor. Gidip görüşeceğim birçok konu var. Beraber gidersek ben de memnun olurum” diye konuştu.
Aydıncık’a otogar yapımı için yer bulduklarını söyleyen Aktan’a yanıt veren Seçer, “Otogar için yeri bulduğun anda projeyi yaptırıyorum. Onun sözünü veriyorum. Yani seçimlere gitmeden açılışını yaparız. Yeter ki yeri bul” dedi.
Erdemli Belediye Başkanının da otogarla ilgili yer konusunda yardımcı olmasını beklediklerini ifade eden Seçer, “Oraya da bir otogar sözü vereceğiz seçimden önce. Bekliyoruz” dedi.

“Kumkuyu’da marina yapılmasına kimse karşı değil”
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün 27 Aralık 2021 tarihli yazısı doğrultusunda; Erdemli ilçesi Kumkuyu Yat Limanı 1/1000 Ölçekli İmar Planında emsal değeri belirlenmesine yönelik plan notu değişikliğine ilişkin kurum görüşü verilmesi ile ilgili konu oy çokluğuyla kabul edildi. Yat limanından ziyade bir AVM’ye dönüştürülmesi kaygısı nedeniyle maddeye şerh koyan meclis üyelerinin değerlendirmelerinin ardından Başkan Seçer, şunları söyledi:
“Buradaki Marina’nın sorunu da o. Marina oldu dev bir AVM. Bunlar resen yapılıyor Ankara’dan. Biz burada tabi olumsuz görüş bildireceğiz. Cumhur İttifakı üyelerine de buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Bu işlerin kolay olmadığını Ankara’nın bilmesi lazım ya da daha açık konuşayım; bizim bölgemizle ilgili resen alınacak kararların bölgemizi sıkıntıya sokacak kararlar olmaması gerektiği yönünde bizim takipte olduğumuzu söylememiz ya da belirtmemiz ve belli etmemiz lazım. Burada göstereceğimiz tavır da aslında bu. Biz burada bir AVM istemiyoruz. Orada marina yapılmasına kimse karşı değil. Şimdi yatırım adı altında başka filmler çevriliyor. Sanıyorum buradaki komisyondaki arkadaşlarımızın muhalefet şerhi de bundan ibaret. Ben arkadaşlarımın da bütün meclis üyesi arkadaşlarımın da buna dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'nin gıda güvenliğini riske eden transit ticaret yasağı kaldırıldı Transit ticaret yasağı kaldırıldı, sektörün önü açıldı AHBİB Başkanı Hüseyin Arslan, Türk hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün iç piyasanın ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılarken geçen yılki ihracatını yüzde 25,6 oranında artırarak 9,16 milyar dolarlık düzeyine yükselttiğini belirtti
YEREL HABERLER Türkiye'nin gıda güvenliğini riske eden transit ...
Başkan Tarhan'a kadın dostu yerel yönetim ödülü
YEREL HABERLER Başkan Tarhan'a kadın dostu yerel yönetim ödülü
36 yıl önce kaybolan oğullarını arıyorlar Mersin’de yaşayan Bastırmaoğulları ailesi, 5 Mayıs 1985’te 2,5 yaşındayken evin önünden çocuklarının kaçırıldığını iddia etti Çalmadık kapı, başvurmadık yer bırakmayan aile, oğullarının izine rastlayamadıklarını belirterek, yardım istedi Baba Bastırmaoğulları: “36 senedir çocuğumun yağıyla kavrulmaktayım. Ölene kadar aramaktan vazgeçmeyeceğim”
YEREL HABERLER 36 yıl önce kaybolan oğullarını arıyorlar Mersin’de ...
Mersin'de aranan 23 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Mersin'de aranan 23 şüpheli yakalandı
AHKİB’den Şubat ayında yüzde 11,6 artışla 27,6 milyon dolarlık ihracat Savaş, hazır giyimde sipariş iptallerine ve ertelemelere neden oldu Tekin: "Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişiminden dolayı bu iki ülke ile civarındaki diğer ülkelerde 800’ü aşkın mağazasını kapatan Avrupalı markaların siparişlerinde iptaller ve ertelemeler başladı" "Savaş halindeki iki ülkede 1000'in üzerinde mağazası ve satış noktası bulunan Türk markaların da faaliyetlerini azaltması ya da durdurması nedeniyle mart ve sonrasındaki aylar için kaygılıyız"
YEREL HABERLER AHKİB’den Şubat ayında yüzde 11,6 artışla 27,6 milyon ...
Mersin’de kayısı bahçelerini don vurdu Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede zirai dondan etkilenen kayısı bahçelerinde hasar tespit çalışmalarına başladı
YEREL HABERLER Mersin’de kayısı bahçelerini don vurdu Mut İlçe Tarım ...
AK Parti’li Yılmaz: "Türkiye, sağlık altyapısı ve sistemiyle dünyanın önde gelen ülkelerinden biri oldu"
YEREL HABERLER AK Parti’li Yılmaz: "Türkiye, sağlık altyapısı ve ...
Seçer, "Kaldırım ihlallerine izin vermeyeceğiz"
YEREL HABERLER Seçer, "Kaldırım ihlallerine izin vermeyeceğiz"
Başkan Gültak'ın 'çiftçilere gübre desteği' önergesi gündeme alınmadı
YEREL HABERLER Başkan Gültak'ın 'çiftçilere gübre desteği' önergesi ...
Başkan Seçer, Göçmen'deki katlı kavşak çalışmalarını inceledi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Bu çalışma Sevgi Katlı Kavşağından önce bitecek" "Üzerinden bisiklet yolu geçen ilk katlı kavşak olacak"
YEREL HABERLER Başkan Seçer, Göçmen'deki katlı kavşak çalışmalarını ...
MTB Başkanı Özdemir: “Destek, gıda enflasyonunun azaltılmasına yardımcı olacak” Özdemir, “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesinin Desteklenmesi”ne ilişkin kararla atıl tarım arazileri ve nadas alanlarının üretime döneceğini vurguladı
YEREL HABERLER MTB Başkanı Özdemir: “Destek, gıda enflasyonunun ...
Mersin’in ilk dijital hastanesi: Silifke Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
YEREL HABERLER Mersin’in ilk dijital hastanesi: Silifke Ağız ve Diş ...
Başkan Yılmaz, ikinci kez en başarılı ilçe belediye başkanı seçildi
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz, ikinci kez en başarılı ilçe belediye ...
Mersin'de Tıp Bayramı kutlandı
YEREL HABERLER Mersin'de Tıp Bayramı kutlandı
TPAO, Mersin karasularında 174 bin hektar alanda petrol arayacak
YEREL HABERLER TPAO, Mersin karasularında 174 bin hektar alanda ...
Başkan Gültak, Güneş Mahallesinde vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Gültak, Güneş Mahallesinde vatandaşlarla ...
Öğrenciler terör konusunda bilgilendiriliyor
YEREL HABERLER Öğrenciler terör konusunda bilgilendiriliyor
Mersin milletvekilleri MTOSB’nin çalışmalarını yerinde inceledi
YEREL HABERLER Mersin milletvekilleri MTOSB’nin çalışmalarını ...
Toroslar'ın etekleri nesgis kokuyor Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi öncülüğünde yürütülen “Nergis Soğanı Dağıtımı Projesi” kapsamında üreticilere dağıtılan nergis soğanları çiçeklendi, mis gibi nergis kokusu tarlaları sardı
YEREL HABERLER Toroslar'ın etekleri nesgis kokuyor Mersin Büyükşehir ...
Miraç Çağrı Aktaş Mersin’de okurlarıyla buluştu
YEREL HABERLER Miraç Çağrı Aktaş Mersin’de okurlarıyla buluştu
Mersin'de tarihi eser niteliği taşıyan 50 sikke ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de tarihi eser niteliği taşıyan 50 sikke ele ...
Milyonluk araçlar çürüyor Mersin'de yediemin otoparklarında bulunan binlerce araç sahipleri tarafından alınmayınca çürümeye terk edildi Sadece bir otoparkta 650 araba ile bin 600'e yakın motosiklet bulunurken, araçların toplam piyasa değeri dudak uçuklatıyor Yediemin otoparkı işletmecisi Mehmet Kuş: "Dışarıdan hurdalık diye tabir ettiğimiz yerde aslında milyonluk araçlar var" "Şu anda piyasa göz önüne alındığında 100 milyon lirayı geçecek toplamda aracımız var"
YEREL HABERLER Milyonluk araçlar çürüyor Mersin'de yediemin ...
AKMİB'in Şubat ihracatı yüzde 100,7 artışla 391 milyon doları aştı Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Saadettin Çağan, en yüksek ihracat değerlerini Hollanda, Fransa ve Singapur pazarlarında elde ettiklerini belirtti
YEREL HABERLER AKMİB'in Şubat ihracatı yüzde 100,7 artışla 391 ...
MERCEK’te dikiş kursu başladı Kursiyerlerin ürettiği pijama ve tişörtler, Büyükşehir Belediyesi Kıyafet Evinde çocuklara ulaştırılacak
YEREL HABERLER MERCEK’te dikiş kursu başladı Kursiyerlerin ürettiği ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.