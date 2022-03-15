Mersin'de PKK propagandası yapan 7 şüpheli yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıkları belirlenen 9 şüpheliden 7'si yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Nevruz bahanesiyle sosyal medya üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirlenen 9 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda M.A., E.Ö., İ.K., D.D., M.Ş.K., A.Ü. ve R.Ü. adlı 7 şüpheli Tarsus'ta yakalanarak gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Ayrıca şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 5 cep telefonu ve 5 adet sim kart ele geçirilirken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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