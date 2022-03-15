Yalnız yaşadığı evde çıkan yangında öldü

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Murat SÖZERİ/GÜLNAR (Mersin), (DHA)MERSİN'de Halil İbrahim Sarı (92), yalnız yaşadığı evinde sobadan çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Gülnar ilçesi Arıkuyusu Mahallesi Tefekaltı mevkisinde Halil İbrahim Sarı'nın yalnız yaşadığı tek katlı kagir evde yangın çıktı. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Eve giren ekipler, Sarı'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Sarı'nın cenazesi, savcılık incelemesi sonrası Gülnar Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Evin kullanılmaz hale geldiği yangının yapılan ilk incelemede sobadan kaynaklandığı tespit edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Gülnar Murat SÖZERİ

2022-03-15 10:59:28



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