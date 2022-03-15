Tarsus'ta terör propagandasına 7 gözaltı

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde sosyal medya üzerinden silahlı terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı.
Tarsus´ta bazı kişilerin sosyal medya üzerinde PKK/KCK´nın propagandasını yaptığı saptandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı´nın yakalama kararı çıkarmasının ardından operasyon düzenleyen ekipler, M.A., E.Ö., İ.K., D.D., M.Ş.K., A.Ü. ve R.Ü.'yü gözaltına aldı Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 5 cep telefonu ve 5 sim karta el konuldu.
Soruşturma kapsamında adreslerinde bulunamayan 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2022-03-15 11:04:40
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