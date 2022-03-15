Yabancıların Mersin’den aldığı konut sayısı ilk iki ayda 435’e yükseldi

– Mersin’de konut satışları şubat ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 oranında arttı. Kentte şubat ayında 2 bin 662 konut satılırken, bu konutların 216’sını yabancılar satın aldı. Yabancıların Mersin’de bu yılın ilk iki ayında aldığı konut adedi ise 435’e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Konut Satış İstatistikleri 2022 Şubat ayı sonuçlarını açıkladı. TÜİK Adana Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, şubat ayında Türkiye genelinde konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 artarak 97 bin 587 olarak gerçekleşti. Konut satışlarında İstanbul ilk sırayı alırken, Ankara ikinci, İzmir üçüncü oldu.



Mersin, konut satışlarında 7’nci sırada

TÜİK açıklamasında, Mersin’deki konut satış sayılarına da yer verildi. Buna göre, Mersin’de konut satışları, 2022 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 oranında artarak 2 bin 662’e yükseldi. Mersin, yüzde 2,7 pay ile konut satışlarında 7’nci sırada yer aldı.

Öte yandan, Ocak 2022’de 2 bin 346 konutun satıldığı Mersin’de yılın ilk iki ayında satılan konut adedi ise 5 bin 8’e ulaştı.



Yabancılar Mersin’den konut almaya devam ediyor

Mersin, yabancılar açısından da cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Yabancılara konut satışında şubat ayında da 4’üncü sırada yer alan Mersin’de, 216 konutu yabancılar aldı. Yabancıların Mersin’de bu yılın ilk iki ayında aldığı konut adedi ise 435’e yükseldi.

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