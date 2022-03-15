Mersin'de 2 milyon 800 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'de, jandarmanın düzenlediği operasyonda 2 milyon 800 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü ise tutuklandı.
Uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığını önlemek için harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) temin edilen uyuşturucu maddenin deniz yoluyla Mersin'e getirilerek, yurt içinde satılmak üzere sevk edileceğini tespit etti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, TIR garajında yaptığı aramada 2 milyon 800 bin uyuşturucu hap ele geçirdi; 5 kişiyi de gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN
2022-03-15 15:19:43
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