MDOB, Türkiye’nin ilk kukla operası “Madama Butterfly”ı Mersinlilerle buluşturacak

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Giacomo Puccini’nin Uzakdoğu motifleri ile süslediği dünyaca ünlü “Madama Butterfly” operasının “kukla operası” versiyonu ile dünya prömiyerine hazırlanıyor.

MDOB’dan yapılan açıklamaya göre, oynatıcının vücudunun ön tarafına monte edilen, oynatıcı ile birlikte hareket eden büyük boy kuklalar ile gerçekleştirilecek olan kukla opera, Türkiye ve dünyada bu tip kukla tekniği ve tüm karakter ve koronun kukla olması ile bir ilk olacak. Bu heyecanı sanatseverler ile paylaşacak olan MDOB korosu, orkestra ve bale sanatçıları ile birlikte bir ilke imza atıp, uzun süre akıllardan çıkmayacak bir görsel şov yaşatacak.

17 Mart 2022 Perşembe günü dünya prömiyeri yapılacak olan eserin ikinci gösterimi 19 Mart 2022 Cumartesi günü Kültür Merkezi Opera Sahnesinde izleyicilerin beğenisine sunulacak. Japonya’nın Nagasaki kentinde yaşayan genç bir geyşanın hayatını konu alan eser 2 perde olarak sahnelenecek.

Eserde yer alacak karakter ve koronun kullanacağı 40 kuklanın yapımına yaklaşık 1,5 ay önce başlanan Türkiye'nin ilk kukla operası "Madama Butterfly Kukla Operası"nın projesi, aynı zamanda Rejisörü olan Melih Öztürk’e ait. Koreografisi ise M DOB Sanat Yönetmeni ve Müdür Vekili Serbülent Biçer’in. Orkestra Şefi Tulio Gagliardo Varas, Koro Şefi ise Anıl Aydın.

Anlatıcılığını Yusuf Ziya Büyükaslan’ın yapacağı eserin dekor tasarımını Özlem Topuz, kukla tasarım ve kostümünü Hatice Kaptı, ışık tasarımını Tarı Deniz, Video Projeksiyonu Umut Sinan Özdemir ve kukla teknik çözümlemesini Alper Güneri üstleniyor.

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