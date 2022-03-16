Sürücüsünün geri manevra yaptığı otomobilin altında kalan kadın öldü



Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN´in Tarsus ilçesinde, sürücüsünün geri manevra yaptığı otomobilin altında kalan Huriye Yıldırım (65), yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Gaziler Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, iddiaya göre geri manevra sırasında Huriye Yıldırım'a çarptı. Durumu fark edip otomobili durduran sürücü, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan Huriye Yıldırım, hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, sürücüyü gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2022-03-16 02:24:57



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