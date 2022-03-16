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Yaş meyve sebze ihracatı Şubat ayında 255 milyon doları aştı Rusya-Ukrayna Savaşı, yaş meyve sebze ihracatçılarını alternatif pazar arayışına yöneltti

İHA

Yaş meyve sebze ihracatı Şubat ayında 255 milyon doları aştı Rusya-Ukrayna Savaşı, yaş meyve sebze ihracatçılarını alternatif pazar arayışına yöneltti

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı ve Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, Türkiye’nin Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 artışla 255,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı.
Başkan Sin, Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz dolayısıyla yaşanan gelişmeleri değerlendirmek ve kriz sebebiyle ortaya çıkan sorunlara dair çözüm fikirleri üretmek amacıyla 10 Mart Perşembe günü Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin organizasyonuyla ihracatçı firmaların bir araya geldiği toplantıda, yaş meyve sebze ihracatında Türkiye’nin en büyük pazarının Rusya olduğunu, Ukrayna’nın ise 4’üncü sırada yer aldığını belirterek, bu iki ülke arasında 24 Şubat’ta başlayan savaşın etkilerinin en aza indirgenmesi için seferber olduklarını söyledi. Başkan Sin, “Şubat ayında Rusya’ya ihracatımız yüzde 26 azalışla 58,7 milyon dolar, Ukrayna’ya ihracatımız yüzde 34 artışla 19,5 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu iki ülkeyle ilgili olarak ihracatçılarımızın alacaklarının temini, tedarik zinciri ve alternatif dağıtım kanalları üzerinde çalışıyor diğer yandan da pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik çok yönlü araştırmalar yapıyoruz” dedi.
Yaş meyve sebze sektöründe ihracat pazarlarında tahsilat sürecinin 23 ay geriden geldiğini belirten Başkan Sin, “Rusya ve Ukrayna pazarlarında yerel paralarla ticaret yapmaktayız. Her iki ülkenin de para birimlerinde aşırı değer kaybetmesinden dolayı ihracatçılarımız ciddi şekilde mağdur olmuş durumda. Alacaklarımız yüzde 50’nin üzerinde eridi. Diğer yandan bazı bankalar Ruble ile işlem yapmıyor. Ruble hesabımızı ne dolara ne de başka cins paraya çeviremiyoruz. Bu durum da mağduriyetimizi daha da artırıyor. Bu sorunların çözümü için Ticaret Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla eşgüdüm içinde hareket ederek ihracatçılarımızın mağduriyetlerini gidermeye çalışıyoruz” diye konuştu.

"Yeni pazar arayışlarımıza Avrupa ülkelerinde hız verdik"
Geçen yıl Türk yaş meyve sebze sektörünün 3,08 milyar dolarlık ihracatında Rusya’nın 1,01 milyar dolar değerle yüzde 33 pay aldığını, Ukrayna’nın ise 216,7 milyon dolar değerle yüzde 7’lik paya sahip olduğunu anımsatan Başkan Sin, şöyle devam etti:
“Sektör ihracatımızın yüzde 40’ını oluşturan bu iki ülkedeki savaş hali, yaş meyve sebze sektörümüzdeki tüm üretim ve dağıtım zincirini olumsuz etkiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığımız ile koordinasyon halinde hareket ederek üretici ve ihracatçılarımızın bu süreçten en az kayıpla çıkması için gayret gösteriyoruz. Diğer yandan yeni pazar arayışlarımıza da hız verdik. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere yakın coğrafyamızdaki diğer ülkelerdeki uluslararası tedarikçilerle iletişim halindeyiz. İhracatçı firmalarımız yeni pazar araştırmaları sürecinde devlet desteklerinden daha fazla yararlandırılırsa yeni pazarlarda kalıcı ve güçlü olacağımıza inanıyoruz.”

"Sektör ihracatına yüzde 49 oranında destek veriyoruz"
Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak şubat ayında yüzde 18 artış ve 125,6 milyon dolar değer ile sektör ihracatına yüzde 49 oranında destek verdiklerini kaydeden Başkan Sin, şunları söyledi:
“Dünya genelinde 148 ülkeye ihracat gerçekleştiren yaş meyve sebze sektörümüz şubat ayında 539 bin 125 ton ürünü uluslararası piyasada değerlendirdi. Bu dönemde en çok ihraç ettiğimiz ürünler mandarin, domates ve limon oldu. Mandarinde yüzde 38 artışla 54,2 milyon dolarlık, domateste yüzde 10 artışla 45,5 milyon dolarlık, limonda yüzde 6 artışla 33,5 milyon dolarlık döviz geliri sağladık. Şubat ayında ihracat hacminde en yüksek artışları lahana, portakal ve armutta elde ettik. Yılın ikinci ayındaki yaş meyve sebze ihracatımızı ülkelere göre değerlendirdiğimizde Rusya’nın ardından ikinci sırada yüzde 21 artış ve 24,7 milyon dolar değer ile Romanya yer aldı. Üçüncü sıradaki Ukrayna’yı 17,9 milyon dolar değer ile Irak ve 15,5 milyon dolar değer ile Almanya takip etti. Şubat ayında en güçlü ihracat performansı Beyaz Rusya, İsrail ve AzerbaycanNahçıvan pazarlarında yakaladık. Beyaz Rusya’ya yüzde 321 artışla 12,9 milyon dolarlık, İsrail’e yüzde 261 artışla 4,2 milyon dolarlık, AzerbaycanNahçıvan’a yüzde 134 artışla 3,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik.”

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