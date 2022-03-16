Akdeniz’de ibadethaneler aralıksız temizleniyor

Akdeniz Belediyesi, vatandaşların daha nezih bir ortamda ibadetlerini yapabilmeleri amacıyla ilçe sınırlarında bulunan ibadethanelerde temizlik, halı yıkama ve ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı oluşturulan Mobil Dezenfekte Ekibi, belirlediği plan ve program kapsamında, halkın sağlıklı ve nezih bir ortamda ibadetlerini yapabilmelerini sağlamak amacıyla ilçe sınırlarında bulunan camilerde, kilise ve Kur’an kurslarında dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Merkez veya kırsal mahalle ayrımı yapmadan Akdeniz sınırlarında bütün camilerde temizlik yapan mobil ekip, son olarak Hamidiye Mahallesinde bulunan Müftü Camiinin önce halılarını güçlü makineler yardımıyla yıkadı, ardından caminin her köşesini korona virüs salgınına karşı baştan sona dezenfekte etti.

Halk sağlığının korunması ve sürdürülmesi noktasında kesintisiz hizmet veren mobil ekiplerin, Akdeniz ilçesi sınırları içerisinde yer alan 114 cami, 2 kilise, ayrıca mescitler ve Kur’an kurslarında, temizlik, halı yıkama ile birlikte salgına karşı hijyen çalışmalarının kesintisiz şekilde süreceği bildirildi.

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