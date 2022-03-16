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Mersin’de 3 şehit ailesi ile 8 gaziye ‘Devlet Övünç Madalyası’ verildi Duygu dolu anların yaşandığı törene, gazilerin küçük çocuklarıyla katılmaları dikkat çekti

İHA

Mersin’de 3 şehit ailesi ile 8 gaziye ‘Devlet Övünç Madalyası’ verildi Duygu dolu anların yaşandığı törene, gazilerin küçük çocuklarıyla katılmaları dikkat çekti

Mersin’de 3 şehit ailesi ve 8 gaziye ‘Devlet Övünç Madalyası ve Beratı’, Vali Ali İhsan Su tarafından verildi. Duygusal anların yaşandığı törende, bazı şehit yakınları ve madalyasını alan gaziler gözyaşlarını tutamadı.
Mersin Valiliği tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde şehit aileleri ve gaziler için Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni düzenlendi. Kültür Merkezinde gerçekleştirilen ve şehit aileleri, gaziler ve ailelerinin onur konuğu olduğu törene Vali Ali İhsan Su ile eşi Zeliha Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile davetliler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende, başta terör olmak üzere çeşitli olaylarında şehit olan 2 asker ve bir polis memuru ile 8 gazinin özgeçmişleri okundu. Özgeçmişlerin okunması esnasında bazı aileler duygulanarak gözyaşlarına hakim olamadı. Bazı gaziler törene küçük çocuklarıyla katılırken, Gazi Mustafa Metin'in asker kıyafeti giydirilmiş 19 aylık oğlu Osman Batur’un şaşkınlıkla etrafı izlemesi ve sevimli hallere dikkat çekti.

“Onların sayesinde hayatımızı en güzel şekilde devam ettirebiliyoruz”
Törende konuşan Vali Su, hayatını bu vatan, bu millet için seve seve ortaya koyan kahraman gaziler ve aziz şehitlere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevcih edilen Devlet Övünç Madalyası ve Beraatını takdim edeceklerini söyledi. Su, “Tarihten günümüze yüce milletimiz her zaman hür ve bağımsız yaşamıştır. Vatanı, toprağı, hürriyeti, bağımsızlığı için yüce milletimiz her zaman hayatını ortaya koymuş; kahraman gazilerimiz, aziz şehitlerimiz kanlarıyla, terleriyle bu vatanı bize emanet etmişlerdir. Bugün biz ülkemizde huzur içerisinde yaşıyor, huzur içerisinde işimize, evlerimize gidip gelebiliyorsak, huzur ve mutluluk içerisinde yaşıyorsak, işte burada aziz şehitlerimizin kanı ve kahraman gazilerimizin terleri vardı. Onların sayesinde biz bugün burada bu güzel programları yapabiliyoruz. Onların sayesinde hayatımızı en güzel şekilde devam ettirebiliyoruz. O yüzden kahraman gazilerimizi ve aziz şehitlerimizi asla unutmayacağız ve asla unutturmayacağız” dedi.

“Onlardan aldığımız ilhamla ve güçle kutsal vatanımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz”
Aziz şehitlerin aileleri ve kahraman gazilerin her zaman için ‘vatan sağ olsun’ ifadesiyle gösterdikleri metanetle her zaman takdire şayan olduklarını vurgulayan Vali Su, “Aziz şehitlerimizin kıymetli ailelerinin ve kahraman gazilerimizin de her zaman yanlarında olmaya devam ettik, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Şehitlerimiz artık bu milletin evladı, onların aileleri de, gazilerimiz de hepimizin kardeşi, hepimizin akrabaları, hepimizin varlığıdır. Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin bize bıraktıkları bu kutsal vatanımıza, onlardan aldığımız ilhamla ve güçle sahip çıkmaya devam edeceğiz. Vatanımızı, milletimizi, ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygularla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum” diye konuştu.
Vali Su, konuşmasının ardından 3 şehit ailesine ve 8 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratını verdi. Bazı şehit babaları ile gaziler, madalyalarını alırken duygusal anlar yaşadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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