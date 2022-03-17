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Çukurova Basketbol'un rakibi Asvel, tur için umutlu

DHA

Çukurova Basketbol'un rakibi Asvel, tur için umutlu


Mustafa ERCAN-Soner AYDIN/MERSİN,(DHA) - Fransa temsilcisi LDLC Asvel Feminin, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası (EuroCup Women) çeyrek final rövanşında bu akşam Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Yenişehir Belediyesi ile oynayacağı maç için Mersin´e geldi. Fransız ekibi Başantrenör Pierre Vincent nezaretinde hazırlıklarını tamamladı.
Maç öncesi açıklamalarda bulunan Başantrenör Vincent, "Takımda eksik oyuncu bulunmuyor. İlk maçtan daha iyi oynamamız lazım. Tek yapmamız gereken bu sonucu bekleyip görmek" dedi.
Oyuncu Julie Allemand da tur için umutlu olduklarını kaydederek, "İlk maçta 13 sayıyla kaybettiğimiz için tabi ki üzgünüz. Bunun zor bir maç olacağını biliyoruz. Yarın burada dolu kapasiteli bir salon göreceğiz. Bizim için zor bir maç olacak, kazan ya da kaybet maçı. Bunun öneminin farkındayız ama umarım buradan tur atlayarak döneriz" diye konuştu.
Oyuncu Marine Johannes ise şunları söyledi:
"Yarın zor ve önemli bir maç olacak. Zor ama kazanmak için elimizden geleni yapacağız."
Turun ikinci maçı bugün saat 19.00´da Servet Tazegül Spor Salonu´nda oynanacak. Sporseverler karşılaşmayı ücretsiz olarak takip edebilecek.(DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Antrenmandan görüntüler
Antrenör Pierre Vincent açıklamaları
-Oyuncu Julie Allemand açıklamaları
Oyuncu Marine Johannes açıklamalarıHaber-Kamera: Mustafa ERCAN-Soner AYDIN/MERSİN,(DHA)DHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN
2022-03-17 10:40:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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