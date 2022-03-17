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Başkan Seçer, Mersin Roman Yarışmasının ödül törenine katıldı Seçer: “Sanat bize güzellikleri, birliği, beraberliği, insanları sevmeyi öğretiyor”

İHA

Başkan Seçer, Mersin Roman Yarışmasının ödül törenine katıldı Seçer: “Sanat bize güzellikleri, birliği, beraberliği, insanları sevmeyi öğretiyor”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi ile Mersin’e Değer Katanlar (MEDEKA) Edebiyat Kurulu tarafından bu yıl ilki düzenlenen ‘Mersin Roman Yarışması’nın ödül törenine katıldı. Başkan Seçer, “Sanat bize güzellikleri, birliği, beraberliği, bir arada olmayı, hoşgörüyü, birbirine tahammül etmeyi, her şeyden önemlisi insanları sevmeyi öğretiyor” dedi.

Yarışmanın birincisi yazar Özgür Doğan oldu
Mersin Roman Yarışmasının ödül töreni, Büyükşehir Belediyesi Nikah ve Etkinlik Salonunda yapıldı. Törene; Başkan Seçer’in yanı sıra sivil toplum, oda, dernek ve siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, MEDEKA ve Tarsus’a Değer Katanlar Kurulu (TADEKA) üyeleri, MEDEKA Edebiyat Kurulu Seçici Kurul Üyeleri ve Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Tanıtım Günleri için kente gelen tiyatro eleştirmenleri katıldı.
Bu yıl ilki gerçekleştirilen Mersin Roman Yarışmasının birincisi, Vivaldi rumuzuyla ‘Çünkü Deccal İnsanoğlunun Ta Kendiydi’ eserinin sahibi yazar Özgür Doğan oldu. Mersin Roman Yarışmasına toplam 101 eser katıldı. Başkan Seçer, Özgür Doğan’a sertifika ve çiçek verdi.

“Hiç kötülük öğreten bir sanat dalı var mı?”
Başkan Seçer, törende yaptığı konuşmada, kültür, sanat ve güzelliklerin olduğu toplumlarda kötülük olmayacağının altını çizerek, “Hiç kötülük öğreten bir sanat dalı var mı? Böyle bir şey yok. Sanat bize hep güzellikleri, birliği, beraberliği, bir arada olmayı, hoşgörüyü, birbirine tahammül etmeyi, her şeyden önemlisi insanları sevmeyi öğretiyor” dedi.
Özellikle sanatçıların Mersin ile ilgili söylediklerinin, siyasetçilerin söylediklerine göre daha önemli olduğunu vurgulayan Seçer, “Biz de söylüyoruz her konuşmamızda; Mersin müstesna kenttir, Mersin güzel kenttir, Mersin huzur kentidir, barış kentidir. Bunu hangi ağızların söylediği önemli. Bir siyasetçi söylüyorsa inanılırlığı yüzde 50’dir ama bir sanatçı söylüyorsa tam puandır. Hakikaten böyle bir kentin belediye başkanlığını yapıyorum” diye konuştu.

“Sanat Mersin’de çok daha iyi noktalara gelecek”
Şehir Tiyatrosu Tanıtım Günleri için kente gelen tiyatro eleştirmenleri hakkında da konuşan Seçer, “Misafirlerimiz var. Çok da güzel bir hafta geçirdiler. Kendilerinden de duydum, mutlu oldum. 7 ayrı tiyatro oyunumuzu izlediler. Her biri değerli tiyatro eleştirmeni, tiyatro yazarı. Bu konuda otorite, daha üst bir müktesebat ya da söylem geliştirecek insan yok. Onların Mersin'le ilgili değerlendirmeleri önemli” ifadelerini kullandı.
Seçer, sanatçı alımlarında objektif ve şeffaf davrandıklarını, torpile izin vermediklerini belirterek, “Onun için tiyatromuz, Kent Orkestramız, bandomuz göz dolduruyor. Sanat Mersin’de çok daha iyi noktalara gelecek. Bundan hiçbir endişem yok. Bu konuda olması gerekeni yapıyoruz. Mersin'in de atmosferi, zemini, dokuları buna çok uygun” diye konuştu.

“MEDEKA bizim icadımızdır”
Seçer, MEDEKA hakkında da bilgiler paylaşarak, “MEDEKA bizim icadımızdır, Mersin’e Değer Katanlar. Kim en iyi edebiyatçıysa bu kentte doğmuş yaşamış, şu anda yaşayan, onları da davet ettim Edebiyat Kuruluna, Tarih Kuruluna, Arkeoloji Kuruluna. Toplamda Mersin merkez için 15, Tarsus için 8 kurul oluşturuldu. Tarsus bizim en kadim, en büyük ilçemiz olduğu için. Şimdi bütün bu çalışmaları yapan MEDEKA; Mersin Büyükşehir Belediye Başkanından önce bu insanlara teşekkür etmek ve onları alkışlamak lazım. Ben sadece bu insanlara Mersin’i bir başkan olarak nasıl görmek istediğimi söyledim” dedi.

“Savaşın, kötülüğün olduğu her yerde deccal var”
Bir ilki gerçekleştirdiklerinin altını çizen Seçer, ilk roman ödülünü vereceklerini belirterek, yazar Özgür Doğan’ı tebrik etti. Seçer, “Deccali ahir zamanda beklemeyin. Dünyada deccal çok; bölgede, ülkede, her yerde; savaşın, kötülüğün, iblisliğin olduğu her yerde deccal var. Bizim de görevimiz bu deccallarla mücadele etmek, bu deccalları yok etmek ya da galebe çalmalarını önlemek. Bizim yaptığımız bu” şeklinde konuştu.
Başkan Seçer, ırkçılığı reddettiğini vurgulayarak, “Biz ümmet değiliz. Biz vatandaşız. Herkesin bir kimliği var. O kimlik onun onurudur, şerefidir ama ben Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşımaktan da övünç duyan, onur duyan bir siyasetçiyim” ifadelerini kullandı.
Başkan Seçer, Roman Yarışmasına toplam 101 yazarın katıldığını söyleyerek, “Hepsi değerlidir, önemlidir. Hepsini bu yarışmaya iştirak etmelerinden dolayı yürekten kutluyorum. Umut ediyorum önümüzdeki günlerde Mersin’de bu tip etkinliklerde tekrar beraber oluruz” dedi.

“Tarihsel gerçekleri toplumcu bakışıyla ve akıcı bir dille işlemiş”
MEDEKA Edebiyat Kurulu ve Seçici Kurul Üyesi Turan Ali Çağlar da Mersin Roman Yarışmasının değerlendirme sonucunun gerekçesini okuyarak, “Vivaldi rumuzuyla yarışmaya katılan ‘Çünkü Deccal İnsanoğlunun Ta Kendiydi’ adlı roman, tarihsel gerçekleri, özgün kurgusuyla, toplumcu bakışıyla ve konusunu geniş bir açıdan ele alarak, akıcı bir dille işlemiş. Günümüzde de kötü etkileri süren ırkçılığın, dünya barışı için ve de insanlığın onuru için ne denli tehlikeli olduğunun altını çizmiş. Dil ve anlatımındaki öznesi ile Mersin 2021 Roman Yarışmasında öne çıkmış. Oy çokluğuyla birinci seçilmiştir” dedi.

“İnsanoğlu yaratıldıktan sonra ilk olarak sevmeyi öğrenmişti”
Yarışmanın birincisi Yazar Özgür Doğan ise “Aslına bakarsanız ben ilk başta bu kitabı yazmıyordum. Çok başka bir kitap kaleme almaktaydım ama zihnimde uzun süreler bu cümle gezindi durdu. ‘Tanrı savaşanları lanetler.’ Başka bir kitabı yazmama bir şeyler müsaade etmedi ve daha sonrasında bu kitabı kaleme alma ihtiyacı duydum. Kitabımın ödülü aldığı açıklanınca, sosyal medyadan en çok kitabın ismi dikkat çekti” ifadelerini kullandı.
Kitabına ‘Çünkü Deccal İnsanoğlunun Ta Kendiydi’ ismini neden verdiğini de anlatan Doğan, şunları söyledi:
“İnsanoğlunun evrimine baktığımızda, insanoğlu ilk olarak sevmeyi öğrenmişti. Sevmenin ardından çoğalmayı öğrendi. Çoğaldıkça gruplaştı. Gruplaşmayı başardıktan sonra bu seferki amacı ayrışmak oldu. Yeterince ayrıştığına karar verdiğinde bu kez artık kavga etme yoluna girdi. Savaşlar, katliamlar insanoğlunun en büyük marifetiydi. İnsandan başka hangi canlı kardeşini yok etmek için örgütlenirdi? Hangi canlı silahlar üretir, diğerine saldırırdı? Sizler, hiç bir balinanın, bir kedinin yavrusunu, kardeşini öldürmeye çalıştığına şahit oldunuz mu? Bunu yalnızca insanoğlu yaptı. O yüzdendir ki işte deccali aramaya gerek yoktu, çünkü deccal insanoğlunun zaten ta kendiydi. Türkiye’de sanata gönül verenler, bütün yazı emekçileri, bu yüzden daima ‘barış’ dedik. Savaş yerine barışı tercih ettik, çünkü bizlerin ‘Savaşı icat eden görmesin cennet’ diyen yazarlarımız, ‘Yurtta barış, dünyada barış’ diyen devlet adamlarımız oldu.”
Konuşmaların ardından Doğan, Başkan Seçer’e ‘Sevgili Katilim’ isimli kitabını hediye etti. Ödül töreni, kokteyl ve Oda Müziği Grubunun dinletisi ile devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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