Akdeniz Belediyesi, Karaduvar’a yeni bir çocuk parkı yapıyor

Akdeniz Belediyesi, vatandaşlardan gelen talep üzerine Karaduvar Mahallesine yeni bir çocuk parkının yapımına başladı.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, bahar mevsimi ile birlikte bir yandan mevcut parkları bakım ve onarımdan geçirirken, vatandaşların talebi üzerine geçmişte atıl kalan alanları da değerlendirip ilçeye yeni park ve yeşil alanlar kazandırıyor. Mevcut parklarda bakım, onarım, yenileme ve çiçeklendirme çalışmalarını sürdüren Akdeniz Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri; Karaduvar Mahallesi Suphi Öner İlköğretim Okulunun arkasında bulunan belediyeye ait alanda, bittiğinde 2 bin 600 metrekarelik alana sahip olacak yeni bir parkın yapımına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tamamlandığında, dinlenip günün yorgunluğunu üzerlerinden atmak, ayrıca çocukları ile güzel dakikalar yaşamak isteyen mahalle sakinleri için güzel bir yeşil alana dönüşecek parka, çalışmalar ilerledikçe oyun grupları, plaj voleybolu sahası, kamelyalar, piknik masaları ve oturma grupları yerleştirilecek.



“Akdeniz’in yeşil alan varlığını arttırıyoruz”

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, vatandaşların nefes alıp dinlenebildiği ve pikniğini yapabildiği, çocukların da gönlünce oyunlar oynadığı park ve yeşil alan sayısını arttırmaya devam edeceklerini belirtti. “Akdeniz’i güzelleştirip her yönüyle daha yaşanabilir yapmak, park ve yeşil alan varlığı ile zengin bir ilçeye dönüştürmek amacıyla var gücümüzle çalışıyoruz” diyen Gültak, bir yandan mevcut parklarda yenileme yapıldığını, uygun alanlara da yeni parkların imal edildiğini vurguladı. Gültak, “Karaduvar Mahallemize yeni bir park kazandırmak için ekiplerimiz çalışmaya başladı. Amacımız, Akdeniz’i, parkları, yeşil alanları ve diğer doğal varlıkları ile çok daha güzel, düzenli ve yaşanabilir bir ilçe. Yeni parkımızın, başta yapımını sabırsızlıkla bekleyen küçük çocuklarımız olmak üzere tüm mahalle sakinlerine hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Öte yandan, ekiplerin çalışmalarını memnuniyetle izleyen Karaduvar Mahallesi sakinleri, yaşadıkları bölgeye yeni bir çocuk parkı kazandırılması dolayısıyla Akdeniz Belediyesine teşekkür ettiler.

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