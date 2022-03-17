Atatürk’ün Tarsus’a gelişinin yıldönümü kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk’ün Tarsus’a gelişinin 99. yıl dönümü törenle kutlandı.

İlk tören tren garı önündeki Atatürk Treninin bulunduğu alanda yapıldı. Burada temsili olarak Atatürk trenden inerken çiçeklerle karşılandı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Ardından Atatürk’ün gelişi ile ilgili üç öğrenci şiirler okudu. Buradaki törene Kaymakam Kadir Sertel Otcu, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ile diğer protokol mensupları, Muharip Gaziler, Kuvayi Milliyeciler, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri katıldı.

Protokol mensupları burada temsili karşılamada bulunduktan sonra bando eşliğinde Cumhuriyet Alanına geçildi. Saat 09.30’da törenlere devam edildi. Anıta çelenk sunumu yapılıp saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kutlamaların son bölümünde tarihi Tarsus Şelalesine geçilerek burada konuklara marul, ayran ve kısır ikramında bulunuldu. Ayrıca bir eğitimci tarafından Atatürk’ün Tarsus’a gelişleriyle ilgili bilgiler verilerek sunum yapıldı.

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