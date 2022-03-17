Çukurova Basketbol dörtlü finalde

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-LDLC Asvel Feminin: 82-68
Mustafa ERCAN-Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Alfred Johovıc, Suzana Vjicic, Ofer Manheim
ÇUKUROVA BASKETBOL KULÜBÜ MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın, Shavonte Zellous 8, Melis Talay , Sinem Ataş, Temi Fagbenle 16, Tiffany Hayes 18, Yvonne Turner 7, DeWanna Bonner 17, Esra Ural Topuz 2, Jasmine Thomas 14, Nika Baric.
LDLC ASVEL FEMİNİN: Juste Jocyte 2, Ingrid Tanqueray 6, Aleksandra Crvendakic 13, Alexia Chartereau 4, Julie Allemand 3, Marine Johannes 8, Marieme Badiane 10, Cierra Burdick 8, Kayla Alexander 5, Sara Chevaugeon 9.
1'İNCİ PERİYOT: 30-13
İLK YARI: 50-24
3'ÜNCÜ PERİYOT: 72-42
Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası (EuroCup Women) çeyrek final ikinci maçında sahasında karşılaştığı Fransa temsilcisi LDLC Asvel Feminin'i 82-68 yenerek 4'lü finale yükseldi. (DHA)
DHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN
2022-03-17 20:42:50
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