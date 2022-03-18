Erkenci bademler çıktı, diğer ağaçlar çiçek açtı Yeşile bürünerek badem çağlaları yetişen erkenci tür ile aynı bahçede yer alan diğer ağaçların çiçek açması ayrı bir güzellik oluşturdu

Mersin’de şubat ayında çiçek açan erkenci badem ağaçları meyvelerini vermeye başladı. Yeşile bürünerek badem çağlaları yetişen erkenci tür ile aynı bahçede yer alan diğer ağaçların çiçek açması ise ayrı bir güzellik oluşturdu.

Türkiye’nin sebze ve meyve üretiminin başında gelen illerden Mersin’in Erdemli ilçesinde hem örtü altında hem açıkta her türlü ürünün üretimi yapılıyor. Geçtiğimiz haftalarda örtü altında erik ve kayısı çağlası gibi ürünlerin hasadına başlanan kentte, açıkta Şubat ayında çiçek açan bademlerin erkencileri de ürünlerini vermeye başladı. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü’nde 40’a yakın badem ağacının bulunduğu bahçede erkenci badem ağaçlarının verdiği ilk ürünler toplanırken, diğer ağaçların çiçek açması ise ayrı bir görsel şölen sundu.

Şubat ayında çiçek açan ağaçların olgunlaşmaya başlayan bademlerin hasadını yaptıklarını anımsatan Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Teknik Müdür Yardımcısı Dr. Mustafa Ünlü, "Bunlar erkenci çağla bademi olarak değerlendiriliyor. Şuanda çiçek açan badem ağaçları da orta mevsim. Bunlar da yaklaşık 3035 gün sonra hasat edilecek. Bulunduğumuz bahçede yaklaşık 40 çeşit var. Bunlar içerisinde çiçek açmamış türlerde var" dedi.

Mevsimin soğuk gitmesine rağmen erkenci bademler de hasat yapılabildiğini aktaran Ünlü, havaların soğuk gitmemesi halinde ise bademlerin bir hafta önce yetişebileceğini kaydetti.

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