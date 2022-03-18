Büyükşehir Belediyesinden ‘Çocuklarda Bilinçli Ekran Kullanımı Projesi’

– Mersin Büyükşehir Belediyesi, ‘Çocuklarda Bilinçli Ekran Kullanımı Projesi’ni başlatıyor. Özellikle pandemi ile birlikte daha da önem kazanan proje kapsamında, 712 yaş arası çocuklara ve ailelerine yönelik dört oturumdan oluşan bir eğitim programı gerçekleştirilecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, özellikle çocuklarda teknoloji bağımlılığı konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmanın yanı sıra tedavi planlamak için ‘Çocuklarda Bilinçli Ekran Kullanımı Projesi’ni hayata geçiriyor. Pandemi ile birlikte daha da önem kazanan proje kapsamında Macit Özcan Spor Kompleksinde 2330 Mart ve 613 Nisan tarihleri arasında 712 yaş arası çocuklar ve ebeveynlerine yönelik eğitimler gerçekleştirilecek. Bu kapsamdaki eğitimler ve uygulamalar, Çocuk ve Genç Psikiyatristi Uzm. Dr. Aybüke Tuğçe Mustan, Çocuk ve Genç Psikiyatristi Uzm. Dr. Ceren Söğüt Direk ve Uzman Klinik Psikolog Yücel Şavklı tarafından verilecek. Uygulama kısmında Psikolog Buse Baştimur da yardımcı olacak.



“Çocuklarda ekran maruziyeti gitgide artıyor”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığında Uzman Klinik Psikolog olarak görev yapan Yücel Şavklı, hazırladıkları projenin amacını ve detaylarını paylaştı. Ekran bağımlılığın günümüz çocuklarında giderek artan bir problem haline gelmeye başladığını ifade eden Şavklı, “Özellikle pandemi ile birlikte ders dahil bir çok aktivitenin online platformlara taşınması dolayısıyla ekran maruziyeti çocuklarda gitgide artmakta. Teknolojiye bu denli maruziyetin erken çocukluk döneminde başlaması ve çocukların yeterince denetlenememesi, kontrolsüz teknoloji kullanımına ve dijital bağımlılığa yol açmaktadır. Bu durum, çocuklarda gözlemlediğimiz akademik ve sosyal alanda adaptasyon sorunlarını artırmaktadır” dedi.



“Teknolojiyi bilinçli ve ölçülü kullanmayı öğrenebiliriz”

Son aylarda çocukların teknolojiye olan bağlılığı noktasında ailelerin şikayetlerinin arttığını ifade eden ve interneti ölçülü kullanma noktasında ‘dijital diyet’ kavramına değinen Şavklı, “Son aylarda ailelerin teknoloji bağımlılığı ile ilgili kliniğe başvurularının çok arttığını gözlemekteyiz. Tabi ki teknoloji hayatımızın bir parçası ve bunu hayatımızdan çıkaramayız ama bilinçli ve ölçülü kullanmayı öğrenebiliriz. Tam da bu amaç doğrultusunda ‘Çocuklarda Bilinçli Ekran Kullanımı Projesi’ni hazırladık. Proje; 712 yaş çocuklara hitaben hazırlanmış olan ve dört oturumdan oluşan bir müdahale programıdır. Programın birinci oturumu ailelerle, ikinci oturumu çocuklarla, üçüncü oturum hem aile hem çocuklarla, dördüncü oturum da son olarak yine ailelerle yapılacak şekilde yapılandırılmış bir müdahale programı ve atölye çalışması şeklinde yürütülecek” diye konuştu.

Macit Özcan Spor Kompleksi Eğitim Salonunda yürütülecek olan projeye başvuru yapmak için 0 324 232 00 72 numaralı telefondan kayıt oluşturulabilecek ve bilgi alınabilecek.

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