Mersin merkezli PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı

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MERSİN, (DHA)MERSİN merkezli 2 ilde, PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı, 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından PKK/KCK mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Suriye'den sonra kente gelerek, silahlı faaliyete devam eden örgüt mensupları ile irtibatları olduğu değerlendirilenler tespit edildi. Mersin ve Diyarbakır'da belirlenen 10 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün yapılarını, mensuplarını, eylem ve faaliyetlerini övücü, yüceltici, destekleyici sosyal medya paylaşımları da yaptığı saptanan Y.Ş., E.Ç.K., A.A., F.J., B.A. ve İ.E. gözaltına alındı. K.B., S.F., H.İ. ve A.N.'nin yakalanması için de çalışmalar sürdürülüyor. (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez

2022-03-18 10:30:06



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