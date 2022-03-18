Toroslar zabıtası fırınları denetledi

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, ilçe genelinde faaliyet gösteren fırın, pastane ve unlu mamul üreten işletmelerde gramaj, fiyat tarifesi, ruhsat ve hijyen denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ekmek, simit ve poğaçaların gramajı ile fiyat karşılaştırması yaparak, işletme sahiplerine ve çalışanlara bilgiler verdi. İmalathanelerde sağlık kuralına uyulup uyulmadığını da kontrol eden ekipler, ürünlerin son kullanma tarihlerini de detaylı bir şekilde inceledi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, gıda üretiminde halk sağlığını gözeterek üretim ve satış yapan esnaflara teşekkür etti. Yılmaz, "Bu denetimlerle amacımız, üretilen ve satışı yapılan gıdaların sağlıklı bir şekilde halkımıza sunulmasıdır. Özellikle hijyen ve gramaj konusunda çok hassasız. Bu konuda vatandaşlarımızın taleplerini ve şikayetlerini de dikkate alıyoruz. Zabıta ekiplerimiz, 7/24 halkımızın hizmetindedir. Hemşehrilerimiz, istek ve taleplerini belediyemizin, 0324 322 7200 numaralı telefonunu arayarak bildirebilirler” dedi.

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