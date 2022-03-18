Ayrıldığı sevgilisi ile yanındaki erkeğe ateş açtı: 1'i ağır 2 yaralı



Murat SÖZERİ/ MUT(Mersin)(DHA) MERSİN'in Mut ilçesinde Egemen A., bir süre önce kendisinden ayrılan sevgilisi Şerife Fatma E.'yi tantuni dükkanında Mehmet Ö. ile yemek yerken görünce tabancasını çıkarıp ateş açtı. Genç kız saldırıdan yaralı kurtulurken, kurşunların isabet ettiği Mehmet Ö.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olay, gece saatlerinde Doğancı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan tantuni dükkanı önünde meydana geldi. İddiaya göre bir süre önce kendisinden ayrılan Şerife Fatma E.'yi, Mehmet Ö. ile yemek yerken gören Egemen A., tabancasını çıkartıp ateş açtı. Tabancadaki mermileri boşaltan Egemen A., olay yerinden kaçarken olayda yaralanan Şerife Fatma E ve Mehmet Ö., çevredekilerin ihbarıyla ambulansla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı Mehmet Ö., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Şerife Fatma E.'nin durumunun iyi olduğu belirtilirken, Mehmet Ö.'nün ise hayati tehlikesinin sürdüğü kaydedildi. Olay yerinde inceleme yapan polis, çok sayıda mermi çekirdeği buldu. Kaçan şüpheli Egemen A. daha sonra polis tarafından yakalandı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Mut Murat SÖZERİ

2022-03-18 13:00:50



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