Çukurova Basketbol Kulübü'nde Final Four mutluluğu



Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden ve sezona 3 kupa hedefiyle başlayan Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi kadın basketbol takımı FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Final Four'a yükselirken Başantrenör Aziz Akkaya, LDLC Asvel Feminin'i karşısında 82-68'lik skorla ayırlmanın kupayı ne kadar çok istediklerinin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında LDLC Asvel Feminin'i 82-68'lik skorla mağlup etti ve tarihinde ilk kez Final Four'a yükselme başarısı gösterdi. Yaklaşık 6 bin seyircinin önünde maça başlayan Mersin ekibi, üstün bir oyun sergileyerek güçlü rakibini çeyrek finalde mağlup ederken Başantrenör Aziz Akkaya, kendilerini yalnız bırakmayan taraftar ve sporcularına teşekkür etti.

Yarı finale kadar gelmelerinin ne kadar istekli olduklarını da gözler önüne serdiğini belirten Aziz Akkaya, "İlk iki çeyrek gerçekten mükemmel basketbol oynadık, inanılmazdı. Herkese kupayı çok istediğimizi gösterdik. Şimdi yarı finaldeyiz, sadece 2 maçımız kaldı. Organizasyona, taraftarlara, oyuncularıma herkese çok teşekkür ediyorum. Bu kulüp için emek gösteren herkesi kutluyorum. Çok zorlu bir eşleşmeydi ancak iki maçı da çok kararlı ve doğru bir şekilde oynadık. Akıllı oynadık ve oynadığımız oyundan keyif aldık. Maçı kazanıp tur atladığımız için çok mutluyum. Şimdi Fınal Four'dayız ve umarım sonunu da getirip bu kupayı alacağız" dedi.

ÇBK üstünlük için parkede ter dökerken Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de takımı yalnız bırakmayarak maçı salondan izledi. Avrupa'da şampiyonluk hedeflerine bir adım daha yaklaştıklarını ifade eden Başkan Özyiğit, "Çok mutluyuz, tüm takımı yürekten kutluyorum. Taraftarımızın büyük desteği ile muhteşem bir oyun sergileyen takımımız tarihi bir başarıya imza attı. Bizleri en çok mutlu eden de hemşerilerimizin salonu doldurması ve takımlarına sahip çıkması oldu. Bugün 7'den 77'ye binlerce hemşerimiz buradaydı. Bu maçı hep birlikte kazandık. İnanıyorum ki Avrupa şampiyonu olacağız ve kentimize bir Avrupa kupası getireceğiz. Halkımız bu gururu ve mutluluğu hak ediyor" diye konuştu. (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Mersin / Yenişehir Mustafa ERCAN

2022-03-18 14:10:03



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