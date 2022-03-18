Doğu Akdeniz’de fırtına bekleniyor

– Doğu Akdeniz’de bugünden itibaren pazar akşamına kadar saatteki hızı yer yer 80 kilometreye ulaşacak fırtına bekleniyor. Denizde de yarın öğle saatlerine kadar rüzgarın fırtına şeklinde eseceği belirtilerek, vatandaşlar uyarıldı.

Mersin Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz bölgesinde hem karada hem denizde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz bölgesi genelinde kuzey yönlerden kuvvetli (4060 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına (6080 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 20 Mart 2022 Pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji yetkilileri, fırtına nedeniyle meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Öte yandan, denizde de Mersin’in Anamur ve Silifke ilçelerinde rüzgarın, bugün akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (5075 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedilerek, dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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