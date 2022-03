Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Tanıtım Günleri sona erdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi’nin düzenlediği Şehir Tiyatrosu Tanıtım Günleri’nde, Türk Tiyatrosunun duayen isimlerinin katıldığı Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları birbirinden güzel birçok oyunu sahneye taşıdı.

Tanıtım günleri kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi’nde ‘Buzlar Çözülmeden’, Nevit Kodallı Sahnesi’nde ‘Vahşet Tanrısı’, Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi’nde ‘Matruşka’, Kongre Merkezi’nde ‘Gökkuşağının Altında’, Nevit Kodallı Oda Tiyatrosu’nda ‘Ölümü Ardından Gezdirenler’, Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi’nde ‘Kozalar’, Kongre Merkezi’nde ‘Aslolan Hayattır’ oyunları sanatseverlerle buluşturuldu. Tanıtım günlerinin son gününde ise Nevit Kodallı Sahnesi’nde ‘Sırça Biblolar Okuma Tiyatrosu’ sergilendi.

Tanıtım günlerinde yazar, eleştirmen, yönetmen, oyuncu, jüri ve komite başkanları, Mersinli seyirciler ile bir araya geldi. Kentteki birçok sahnede sergilenen oyunlarla dolu dolu 6 gün yaşandı. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger, Şehir Tiyatrosu Tanıtım Günleri kapsamında Türk Tiyatrosunun duayen isimlerini Mersin’de ağırladıklarını anlatarak, “Dolu dolu geçen sanat günleri yaşadık. Gelen duayen isimler de aynı bizler gibi hissettiler. Verilen emek, onca çaba, o büyük özveri ve sanata, yaptığımız işe duyduğumuz o büyük aşkı en iyi şekilde seyirciye, eleştirmenlerimize yansıttığımızı düşünüyorum ve doğal olarak da büyük bir gurur duyuyorum” dedi.



"Sanatın aydınlığını Mersin'den yaymak istiyoruz"

Şehir Tiyatrosu'nun sadece Mersin’de değil, Türkiye’de de parmakla gösterilecek bir yerde olduğunu ifade eden Özdülger, “Bir yıldız gibi parlıyor. Her zaman söylediğimiz gibi sanatın aydınlığını biz tüm Türkiye’ye Mersin'den yaymak istiyoruz. Bu noktada da Mersin Şehir Tiyatrosu'nun çok önemli başarılara imza attığını düşünüyoruz. Yolları ışıklı, ondan eminiz. Daha nice güzel başarılar elde edecekler. Bunları niye bu kadar büyük bir güçle ve güvenle söylüyorum diye düşünürseniz; hem bir sanatçı olarak arkadaşlarımın ve elbette ki tabi Sanat Yönetmenimiz Murat Atak'ın olağanüstü sahnelemesi sayesinde yansıyı görebiliyorum. Hem de davet ettiğimiz eleştirmenlerin ve yazarların tepkilerini, konuşmalarını, hislerini biliyorum. Bu noktada Şehir Tiyatrosu'ndaki tüm arkadaşlarımı ve emek veren herkesi çok kutluyorum” diye konuştu.



"Birçok oyunumuz gerçekten büyük beğeni topladı"

Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Atak, Türk tiyatrosunun akademik çalışmalarında bulunmuş kıymetli isimleri konuk ettiklerini ifade ederek, “Kendilerine bütün oyunlarımızı izletme imkânı bulduk, Mersinimizi gezdirdik. Hepsi şehrimize hayran oldu. Türkiye’de Türk tiyatrosu kurulduğundan beri bu kadar kişiyi, bu kadar süreyle bir araya getiren başka bir kurum ben hatırlamıyorum. İlk defa Mersin'de böyle bir şey gerçekleşiyor. Aynı zamanda bu gelen kişilerle bizim tiyatromuzu gördükten sonra diğer Şehir Tiyatrolarının da neden bu seviyede olmadığı konusunda bazı sohbetlerde bulunduk. Herkes çok mutlu ayrıldı. Okuma tiyatrolarımız oldu. Birçok oyunumuz gerçekten büyük beğeni topladı” ifadelerini kullandı.

Kültür Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı bando, kent orkestrası, Türk Halk Müziği Topluluğu, Klasik Türk Müziği Topluluğu ile halk dansları topluluğunun bulunduğunu anımsatan Atak, “Bu konuda da biraz sükse yaptık desem tam yeridir. Çünkü bütün bu sanat kurumlarıyla, bu sanat kuruluşlarıyla, belediyemize bağlı bu birimlerle hep birlikte sahnedeydik. Maharetlerimizi gösterdik ve çok mutluyuz. Öncelikle tabi sanata ve sanatçıya verdiği destek dolayısıyla böyle bir çalışmayı başlatıp bütün Türkiye'deki çok önemli isimleri buraya davet edip, onlarla birlikte olmamızı sağlayan Vahap Seçer’e çok teşekkür ediyorum ve Kültür Sosyal İşler Daire Başkanlığımızın her bireyi, şehir tiyatromuzun her çalışanı o kadar büyük emek verdiler ki, zannediyorum yüzümüzün akıyla çıktık” şeklinde konuştu.

