Meral Seçer: "Kooperatifleşme yerel kalkınmada çok önemli bir yer tutuyor" Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, ‘Kadın Gülerse Dünya Güler’ ana temasıyla düzenlenen Çukurova 1. Kadın Zirvesi’ne katıldı

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, Mersinden Kadın Kooperatifi olarak yaptıkları çalışmalarla kadınlara kılavuz olduklarını söyledi.

Mersin'de "Kadın Gülerse Dünya Güler" ana temasıyla "Çukurova 1. Kadın Zirvesi" düzenlendi. Zirvenin genel koordinatörlüğünü Öğretim Görevlisi Eda Kayhan, sunucu ve moderatörlüğünü ise Merve Akıncı yaptı. Bu yıl Mersin’de ilk kez düzenlenen ve 2 gün süren zirvenin oturum konuşmalarında iş, sağlık, kadın hakları, kadın konu başlıkları işlendi. Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, kooperatifleşmeyi ekonomik ve sosyal kalkınmanın bir aracı olarak gören ve 1936 yılında ilk tarım kredi kooperatifini Silifke’de kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden gittiklerini belirterek, “Şimdi o dönemde yakılan meşaleyi biz kadın kooperatifleri olarak ileriye götürüyoruz. Kooperatifleşme yerel kalkınmada çok önemli bir yer tutmaktadır” dedi.

“Kooperatif olarak kadınlara kılavuzluk yapıyoruz”

Çok çalışkan ve üretken olan Mersinli kadınlara sadece üretim alanında değil, üretimin her sürecinde kılavuzluk yaptıklarını söyleyen Seçer, “Yani üretmeyi biliyorlar, samimiyet var, gönüllülük var, her şey var kadınlarımızda ama onlar yürüyecekleri yolun nasıl olduğunu bilemeyebiliyorlar. Biz bu noktada kadın kooperatifleri olarak onlara kılavuzluk yapıyoruz. Üretimleri daha verimli bir şekilde yapabilecekleri, pazarlama sürecine kadar neler yapabilecekleri konusunda kadınlarımızla iş birliği yapıyoruz. Yol gösterici oluyoruz, birlikte çalışıyoruz. Tabi birlikte çalışmak da bizi daima güçlendiriyor, çeşitlendiriyor. Görüşmelerimizde o kadar güzel fikirler çıkıyor ki iletişiminiz artıyor, çok güzel, doğal ortamlar ortaya çıkıyor” diye konuştu.

Kadınlara kooperatif kurmak istediklerinde ya da katılmak istediklerinde destek verdiklerini de söyleyen Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi’nin kooperatif üzerine bir şubesinin olduğunu ve bu konuda önemli hizmetler yapıldığını vurguladı. Mersinden Kadın Kooperatifi olarak sürdürülebilir tarım alanında yaptıkları projeleri katılımcılarla paylaşan Seçer, özellikle ata tohumlarını korumak ve üretmek için titiz bir çalışma yürüttüklerini ifade etti. Üretim aşamalarının yanı sıra pazarlama aşamalarında da ciddi başarılar kaydettiklerini söyleyen Seçer, “Biz ata tohumlarını geleceğe taşımak açısından bir proje geliştirdik. Silifke Balandız buğdaylarını satın aldık, katma değerli bulgura dönüştürdük ve bunlar şu anda bir zincir markette tüm Türkiye’de satılıyor. Yani aslında bizim oradaki maksadımız böyle tonlarca bir üretim yapmak değil, markamızla Mersin’in tanıtımına da katkı sunmak” ifadelerini kullandı.

Seçer, Mersin’de Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde kadınların kaz üretimine başladığını, bu kazların bir bölümünün Mersinden Kadın Kooperatifi aracılığıyla marketlerde satışa sunulduğunu belirterek, “Kaz deyince akıllara hemen Kars geliyor ama biz bu üretimin Mersin’de de yapılabileceğini gördük. 76 kadın şu anda kaz üretimi yaparak yeni bir gelir yöntemi öğrendiler. Böylece Mersin’e çok özel bir üretim projesi de kazandırmış olduk” şeklinde konuştu.

“Kadınlarda sosyalleşme konusunda çok özel gelişmeler oluyor”

Kooperatifleşmenin sadece ekonomik bir yaklaşım olarak değil, kadınların sosyalleşmesi ve kendilerine güvenlerinin artması için önemli bir oluşum olduğunu söyleyen Seçer, “Kooperatif deyince ekonomi akla geliyor ama sosyalleşme konusunda çok özel gelişmeler de oluyor. Mesela toplantılarda bir araya gelmeye çekinen ve ekonomik olarak yönlendirilmemiş kadınlarımızın birlik olduklarını ve fikirlerinin değerlendirildiğini görmeleri kendilerini çok daha değerli görmelerini sağladı. Bunun yanında kadınların gerçekten özgüvenleri arttı. Örneğin kadın üretici pazarlarına önceden servislerle gelen kadınlarımız kendi arabalarını alıp, sürmeyi de öğrenip artık kendileri geliyorlar pazara” dedi.

Küçük işletmeler ve küçük çiftçilerle birlikte çalıştıklarını belirten Seçer, kadınların ürünlerini satma noktasında en önemli sorunlarının pazarlama aşamasında ortaya çıktığını ifade etti. Verdikleri destekleri anlatan Seçer, “İşletme bazında bizim kooperatif olarak direkt bir müdahalemiz olmuyor ancak görüşmelerimiz oluyor ve pazarlama konusunda neler yapabilecekleri konusunda yönlendirebiliyoruz, çünkü kadınlarımızın en büyük problemlerinden biri pazarlama. Tüm bu pazarlama aşamalarında olması gereken süreçteki eksikliklerin tamamlanması için bu konuda her başvuran kişiye, Büyükşehir Belediyesi Kooperatifçilik Şubesi ile birlikte destek veriliyor. Yakında onların ürünleri de daha özel yerlerde satılabilecek duruma gelecek” ifadelerini kullandı.

Program katılımcıların soruları ve önerileri ile devam etti.

