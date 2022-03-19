MDOB’dan ‘Allegra Ensemble’ konseri

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Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), “Bi' Dünya Müzik" sloganıyla yola çıkan, İtalyanca anlamı "Neşeli Topluluk" olan “Allegra Ensemble” konserini Mersinlilerle buluşturacak.

MDOB’dan yapılan açıklamaya göre, Türk halk müziği ezgilerini klasik müzik ve caz ile harmanlayarak seslendiren, aynı zamanda dünya müziklerinden de örnekler sunan Allegra Ensemble grubu, 22 Mart 2022 Salı akşamı saat 20.00’de Kültür Merkezi Opera Sahnesinde konser verecek.

Soprano Mehlika Bilgin Karadeniz, 1. kemanda Ümmiye Özdem, 2. kemanda Şenzelita Aykanat, viyolada Melda Sak, viyolonselde Hande Ulutaş, flüt/mandolin/vokalde Müjde Akden, perküsyonda Irmak Tokgöz ve piyanoda Gülriz Tunca’nın olduğu, düzenlemelerini Osman İşmen’nin yaptığı konserde; türküler, tangolar, müzikaller, fadolar, şansonlar ve klasik caz parçaları klasik müzik enstrümanları ile çok sesli icra edilecek.

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