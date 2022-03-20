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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de 'Aktif ve başarılı yaş alma yürüyüşü' düzenlendi

İHA

Mersin'de 'Aktif ve başarılı yaş alma yürüyüşü' düzenlendi

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında ‘Aktif ve başarılı yaş alma yürüyüşü’ düzenlendi.
Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesinin öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, yaş almış vatandaşlar, Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda bir araya gelerek Fenerbahçe Meydanı’na kadar yürüdü. Yaklaşık 5 kilometrelik mesafeyi ellerinde 'yaşam boyu sağlıklı yaş alma', 'aktif ve başarılı yaş alma', 'her gün en az 4000 adım' yazlı pankartlarla yürüyen vatandaşlar, açık havanın tadını çıkarıp sosyalleşme fırsatı buldu. Etkinliğe katılanlara yürüyüşün sonunda Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi ekipleri tarafından, '1 ekmek 1 çorba' aracından ikramda bulunuldu. Yaş almış vatandaşlar şarkılar eşliğinde gönüllerince eğlendi.

“Güzel bir hafta sonunda mutlu bir etkinlik geçirdik”
Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Yaşlı Destek Biriminde gerontolog olarak görev yapan Cihan Tanrıverdi, hem kendi birimlerine üye hem de Mersin’deki 65 yaş üstü vatandaşlarla birlikte aktif ve başarılı bir yaş alma yürüyüşü yaptıklarını belirterek, “Özgecan Aslan Meydanı'ndan başlayarak Fenerbahçe Meydanı'na kadar 1,6 kilometrelik bir parkuru hep birlikte yürüdük. Amacımız aktif ve başarılı yaş alma kavramına farkındalık oluşturmaktı. Çok da güzel geçti etkinliğimiz. Burada üretici kadın stantlarımız kuruldu, aynı zamanda müzik yayınımız var. Yaş almış vatandaşlarımız eğleniyor. Yaşlılarımız çok mutlu. Güzel bir Mersin hafta sonundan sahil şeridimizde mutlu bir etkinlik geçirdik” dedi.

“Yaşlılığımızı bile unuttuk. Genciz, delikanlıyız”
Emekli vatandaşlardan Hüseyin Güler, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kendilerini evlerinden alıp, alana kadar ulaştırdığını belirterek, “Çok mutluyuz, çok memnunuz. Yaşlılığımızı bile unuttuk. Genciz, delikanlıyız" diye konuştu. Etkinliğe katılanlardan Nurcan Akbaş ise güzel bir yürüyüş yaptıklarını anlatarak, “Ben aslında her gün yürüyüşümü, sporumu yaparım. Ama bu mesaj gelince çok hoşuma gitti. Grup halinde yürümek çok zevkli oldu. O pankartları taşımak, diğer yaşıtım ve üzeri insanlarla bir arada olmak çok hoş bir duyguydu. Çok güzel bir gün geçirdim. Güzel bir etkinlikti” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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